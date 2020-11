El pressupost de la Diputació cau 2,5 milions per la fi de diversos projectes europeus

La Diputació de Girona té previst aprovar avui un pressupost de 147,1 milions d'euros per a l'any 2021. Es tracta de dos milions i mig menys (-1,66%) dels que tenia el pressupost de 2020, fet que el president de l'ens provincial, Miquel Noguer (JxCat), i el vicepresident, Pau Presas (ERC), van atribuir a la finalització d'alguns projectes que rebien fons europeus. En tot cas, el pressupost per al 2021 estarà molt enfocat a la recuperació econòmica i social de la pandèmia. De fet, els dos partits del govern han hagut d'adaptar tot el seu pla de mandat (que consta de més de 700 propostes) al nou context que deixarà la Covid-19.

Dels 147,1 milions del pressupost, la immensa majoria, com ja és habitual, es destinaran a la pròpia corporació, que rebrà 136,6 milions. Com que la majoria de fons europeus es gestionen des de la corporació, en aquest cas experimentarà un descens del 2,1%. També es destinaran 14 milions d'euros al Dipsalut, 12,4 milions al Xaloc, 3,2 al conservatori de música Isaac Albéniz i 148.000 euros aniran a parar al Semega.

Per àrees, destaca especialment l'increment que ha experimentat la d'Hisenda, una àrea que Noguer va definir com a «clau» ja que inclou, entre altres, les partides que enguany s'han fet servir per fer front als efectes del temporal Gloria i també el fons de cooperació local per als ajuntaments i consells comarcals. Els primers rebran vint milions d'euros i els segons un total de cinc, de manera que, segons va destacar Noguer, es mantenen les mateixes dotacions que durant aquest 2020. L'àrea d'Hisenda, doncs, serà la que rebrà una major dotació pressupostària: 40 milions d'euros, que suposaran un 29% del total. Presidència s'emportarà 39,6 milions, Cultura, Esports i Educació en rebrà 25 iTerritori i Sostenibilitat en tindrà 27,5.

Pel que fa al pressupost per capítols, el principal percentatge (un 61%, el que suposa 84,5 milions d'euros) correspondrà a subvencions i transferències. Un 15% (20 milions) es destinarà a despeses de personal, dotze milions (un 9%) seran per a inversions i un 10% (14,8 milions) es destinaran a béns corrents i serveis.

En relació a les línies de subvencions, tant Presas com Noguer van destacar, sobretot, l'augment de la partida destinada als ajuts en matèria d'habitatge, que ascendirà a més d'1,4 milions d'euros. Es tracta d'una reivindicació molt freqüent dels ajuntaments i que en els últims anys ha guanyat un pes cada cop més important en el pressupost de la corporació. A més, també es destinaran 1,57 milions a projectes d'especialització i competitivitat territorial i 1,2 milions per al Pla de Monument, entre altres.

Si s'observen les inversions, la més elevada correspondrà a la xarxa viària, que s'emportarà 3,38 milions. Tot i això, Presas també va destacar els 2,5 milions que s'invertiran en infraestructures per a la canalització de la fibra òptica, una necessitat accentuada durant el confinament i amb la proliferació del teletreball.



Adaptació del Pla de Mandat

Més enllà dels pressupostos, el govern provincial també va presentar ahi el Pla de Mandat, que han hagut de refer a causa de la covid-19. Els seus principals eixos són la transparència i participació; la cooperació amb el món local; l'àmbit social i mediambiental; l'àrea de cultura, esports i educació; el desenvolupament econòmic, els objectius de Desenvolupament Sostenible, la innovació i la lluita contra els efectes de la pandèmia.