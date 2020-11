Trànsit farà controls al transport escolar i de viatgers fins diumenge

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en marxa des d'ahir i fins al proper diumenge una campanya intensiva de controls de transport escolar i de menors, i també de viatgers, tant en zona interurbana com en zona urbana. La campanya es desplega conjuntament amb Mossos d'Esquadra i les policies locals de cada localitat.

Els agents vigilaran sobretot les condicions administratives del servei. Entre d'altres aspectes, controlaran si tenen autorització administrativa per fer el servei, l'ús de sistemes de seguretat passiva com el cinturó o els sistemes de retenció infantil, o el compliment de les parades i itineraris fixats. En aquesta campanya, Trànsit aprofita per recordar que el cinturó de seguretat també s'ha de portar cordat en autobusos i autocars, tant en vies urbanes com interurbanes i que el seu ús és obligatori per als ocupants del vehicle i els conductors. No és el primer any que Mossos d'Esquadra i policies locals realitzen aquesta campanya. Durant l'any passat van haver-hi dues campanyes de control de transport escolar i de menors, i de viatgers a Catalunya, i, segons informa el Servei Català de Trànsit, es van imposar un total de 161 denúncies per no portar al dia les condicions administratives del servei i l'ús de sistemes de seguretat dels cinturons, entre d'altres.

Per tal que aquesta informació arribi d'una manera més eficaç als seus usuaris, Trànsit també ha recuperar aquesta setmana la campanya «Passatgers segurs, a l'autorcar també», realitzada per primer cop el 2018 i que consisteix en la difusió de material audiovisual per donar informació als usuaris de transport escoltar i de viatgers sobre les normes de seguretat per evitar riscos.



Distraccions al volant

L'última campanya realitzada per aquests dos òrgans va ser a finals del mes passat i es centrava en el control de les distraccions i també del compliment dels semàfors, ja que les distraccions al volant s'han convertit en la primera causa dels accidents amb víctimes, segons el SCT. Des de principis d'any i fins a principis d'octubre, a la província de Girona van imposar-se fins a 4.782 multes relacionades amb l'utilització de telèfon mòbil o aparells similars.