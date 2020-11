Bolca un camió carregat de pinso i obliga a tallar la carretera més de 7 hores a Massanes

Accident de trànsit a la segona «carretera de la Vergonya» amb complicacions per al trànsit. Un camió que transportava pinso va patir un sinistre viari i va acabar bolcat al mig de la carretera GI-555 a l'altura de Massanes. El succés va provocar el tall de la carretera que uneix Hostalric amb Sils durant més de set hores, ja que calia, d'una banda, netejar la calçada, recuperar el pinso i tornar a aixecar el vehicle pesant perquè pogués sortir del mig de la via.

Aquesta carretera és molt utilitzada per veïns de la zona i també l'usa gent per agafar l'autopista a l'altura d'Hostalric. Ahir, però, a causa de l'accident de trànsit, qui volia anar cap a aquestes zones ho havia de fer pels desviaments indicats pels Mossos de Trànsit: l'AP-7, l'A-2 i la C-35.

La GI-555 és coneguda com la segona «carretera de la Vergonya» per la seva gran presència de revolts i l'alta sinistralitat que acumula al llarg dels anys.

L'accident de trànsit d'ahir es va registrar al telèfon d'emergències quan passaven 38 minuts de les set del matí i ràpidament es van traslladar a lloc els serveis d'emergència (Mossos de Trànsit i SEM).

El vehicle va quedar bolcat i tota la càrrega, escampada al mig de la calçada, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Tot i el succés, el conductor del vehicle pesant va resultar il·lès.

La situació no es va normalitzar fins ben entrada la tarda, cap a les tres, i llavors els Mossos de Trànsit van obrir de nou el pas a la GI-555.



Accident sense ferits a les Preses

Ahir cap a dos quarts de dotze va tenir lloc un accident múltiple a les Preses, al seu pas per la Solfa, a l'altura del quilòmetre 47,3. Quatre vehicles van xocar per encalç.El sinistre va ser força espectacular ja que un dels vehicles va acabar en un camp i un altre va topar en una zona on hi ha la terrassa d'un bar. Segons el Servei Català de Trànsit, al final, però, no es va haver de lamentar cap ferit, tot i que el SEM va atendre in situ alguna persona. L'accident va tenir lloc a tocar de l'entrada d'Olot.