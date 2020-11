Un empresari denuncia que Roses té un aparcament en zona verda

Vehicles estacionats a la plaça Josep Tarradellas, on s'estaciona des del 2007.

Vehicles estacionats a la plaça Josep Tarradellas, on s'estaciona des del 2007. ajuntament de roses

L'Ajuntament de Roses s'ha vist obligat a prohibir l'estacionament a la plaça Josep Tarradellas després que un empresari hagi denunciat que el planejament vigent no permet aquest ús perquè està qualificat de zona verda. Des d'aquesta setmana s'hi ha restringit l'estacionament de vehicles, que es permetia des del 2007.

L'Ajuntament ha informat que la voluntat del govern «seria continuar oferint l'espai destinat a estacionament per donar resposta a la important densitat de vehicles de la zona» però admeten que «el planejament vigent no permet aquest ús a la plaça» i s'han vist obligats a cessar-lo de manera immediata.

La denúncia presentada, segons les fonts municipals, argumenta que l'ús com a aparcament en aquest espai no s'ajusta al planejament vigent, que el cataloga com a zona verda.



En servei des del 2007

L'Ajuntament permetia l'estacionament des de l'any 2007, quan es van acabar les obres de millora de la plaça. Es va realitzar una consulta pública entre els veïns per conèixer les seves necessitats i preferències respecte al nou espai.

La majoria dels veïns van proposar que una part es destinés a aparcament.

La plaça Josep Tarradellas es troba en un sector de l'eixample amb una important densitat de població perquè hi ha molts edificis plurifamiliars i locals comercials.

A partir d'aquesta setmana, però, davant la denúncia presentada per part de l'empresari i davant de l'obligatorietat municipal de complir amb la planificació urbanística vigent, «es prohibeix l'estacionament de vehicles en tota la plaça», ha informat l'Ajuntament.

Al llarg dels propers dies la Policia Local procedirà a informar d'aquesta prohibició amb una senyalització provisional, a l'espera d'estudiar la solució definitiva a adoptar.