Els ingressats tornen a baixar després de dos dies a l'alça

Després de dos dies a l'alça, el nombre de gironins hospitalitzats per coronavirus va tornar a baixar ahir. Concretament, Salut en va notificar 247, vuit menys que dilluns. Com a contrapunt, els crítics van augmentar de nou, fins a 49, sis més que el dia anterior. Una altra mala notícia és que es van sumar onze morts més per coronavirus. D'aquestes, vuit han tingut lloc a hospitals o sociosanitaris i la resta encara no s'ha classificat.

La resta de dades epidemiològiques van baixar o es van estabilitzar. Es van sumar 155 casos més, xifra lleugerament més alta que el dia anterior, i el total de positius acumulats és de 34.528. Seguidament, el risc de rebrot va baixar fins als 310 punts (-27), mentre que la setmana del 7 al 13 de novembre era de 472. La velocitat de propagació del virus va baixar una centèsima i es va situar en 0,79 . La taxa de confirmats per PCR és de 168 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 417.



Brot al sociosanitari de la Salus

El gerent de la clínica Salus Infirmorum de Banyoles, Àngel Gómez, va confirmar ahir a aquest diari que un brot de coronavirus afecta almenys cinc usuaris de la unitat de pacients sociosanitaris del centre. Aquests s'afegeixen a cinc pacients contagiats més que el Trueta va derivar a la clínica, on s'estan acabant de recuperar. Per tant, en total, al sociosanitari hi ha deu pacients amb el virus. El gerent va explicar que tots es troben a la zona «vermella» del centre, un espai sectoritzat. A més, s'han fet proves a la resta d'usuaris i els treballadors i tots han donat negatiu.

Gómez va afirmar que estan en contacte «permanent» amb Salut Pública i des del primer dia s'ha fet un seguiment i control de la situació per garantir que la sectorització del centre, les mesures d'aïllament, prevenció i protecció es facin correctament.

Tots els casos afectats són asimptomàtics o bé tenen simptomatologia lleu.



Catalunya suma 82 morts

D'altra banda, els indicadors epidèmics segueixen millorant a poc a poc a Catalunya, on la velocitat de contagi es va estabilitzar en una Rt de 0,78, es van diagnosticar 1.281 nous contagis i es van notificar 82 morts per coronavirus, mentre van baixar lentament els pacients hospitalitzats.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus puja a 2.018, un total de 99 menys que dilluns, de les quals 509 són a les unitats de cures intensives, cinc menys que el dia abans.

El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, va seguir descendint i es va situar en 273 punts –vint menys que dilluns–, lluny del màxim de 1.046 punts que es va assolir el 23 d'octubre, tot i que aquest indicador encara assenyala un perill extrem, ja que a partir de 100 es considera un risc alt.

Pel que fa a la situació epidemiològica per comarques, l'única que segueix per sobre d'un EPG de 1.000 és el Moianès, amb un risc de rebrot de 1.483, mentre que el Pallars Jussà s'ha disparat a 968, al Pla de l'Estany en té 571, la Segarra està en 599, l'Urgell en 520 i Osona en 502.



Situació a Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar 12.228 nous positius i 537 morts més per coronavirus a Espanya, la xifra més alta de la segona onada. El total de morts des de l'inici de la pandèmia a s'eleva a 43.668. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.594.844 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 342.931 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.837, xifra superada per Andalusia amb 13.575 i Catalunya amb 9.588. També hi ha 2.853 ingressos a l'UCI –69 menys que dilluns–, un 29,06% dels llits que hi ha a Espanya.