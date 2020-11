Un jove gironí crea un web de venda d'avets del Montseny-Guilleries

El jove emprenedor gironí Narcís Vidal ha creat l'empresa Avet Solidari, especialitzat en la venda d'avets, que envia arbres de Nadal de les Guilleries a domicili i els recull passades les festes. Des que va iniciar el projecte, ara fa quinze dies, ja ha repartit més de 300 avets a les comarques gironines i barcelonines i confia a acabar la temporada superant el miler, per damunt de les expectatives inicials. Avet Solidari, que també ven tions de Nadal, destinarà part de la recaptació a projectes solidaris com La Marató de TV3 i la Fundació Oncolliga.

Vidal, de 30 anys i de Torroella de Montgrí, treballa a l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull) i durant els darrers anys ja havia engegat altres projectes propis. «Sempre m'ha agradat iniciar altres petits projectes en paral·lel a la feina que tinc. Arran del confinament vaig pensar que era el moment d'iniciar un projecte que em motivés», explica. Davant la suspensió de mercats i de fires de Nadal, com la d'Espinelves, la més popular i multitudinària en la venda d'avets, va decidir «reinventar» aquest negoci «amb un nou canal de distribució». Les restriccions de mobilitat també van empènyer Vidal a potenciar la venda en línia d'aquests arbres de Nadal a les comarques gironines i barcelonines. «Amb la situació actual, decorar l'arbre de Nadal o fer cagar el tió són activitats nadalenques que es veuran potenciades en fer-se a casa», indica.

Per enviar les comandes, s'ha associat amb un amic seu, el també torroellenc Oriol Illa, que fa un any va comprar un camió per la seva empresa de muntatge d'escenaris. «Aquest any la seva activitat ha disminuït molt i hem aprofitat la seva infraestructura. Fem tota la logística, anem a buscar els avets al viver, s'emmagatzemen a la Bisbal i fem les rutes fins al domicili». indica. De moment, celebren que el negoci està sent «un èxit» perquè a la primera setmana van vendre 300 avets.