Minut de silenci a Girona pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

Unes cinquanta persones s'han concentrat aquest migdia davant la delegació de la Generalitat a Girona per commemorar el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. A l'acte s'ha llegit un manifest i seguidament s'ha guardat un minut de silenci .

En el manifest es deixa clar que "el temps s'ha esgotat per als agressors masclistes" i que "el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort".

Es reconeix que "mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia".

També hi hagut paraules dirigides als homes "que esteu en contra d'aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu". El manifest ha acabat adreçant-se als agressors, "als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat".

A l'acte hi han assistit l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, entre altres personalitats i polítics gironins.