Porta oberta a allargar el toc de queda el 24 i 31 de desembre

Les restriccions dictades pel coronavirus podrien alleugerar-se una mica per Nadal si les dades epidemiològiques ho permeten, així ho va afirmar ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Les modificacions que proposa el Govern de la Generalitat afectarien al tcoc de queda el 24 i el 31 de desembre. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó va referir-se d'aquesta manera a la proposta que el Govern espanyol posarà aquest dimecres sobre la taula del Consell Interterritorial de Salut, sobre limitar a sis persones les reunions de Nadal i, de la mateixa manera, endarrerir el toc de queda fins a la 1 de la matinada els dos mateixos dies.

Budó va assegurar que el Govern anirà a aquesta reunió i que escoltarà les propostes però va voler deixar clar que les decisions sobre les mesures per combatre la covid-19 es prendran des de la Generalitat. «El Govern és sensible perquè són dates molt especials», va dir, per després afegir que «amb molta probabilitat» s'hauran de prendre «mesures excepcionals» per al 24 i 31 de desembre. Budó va recordar que el pla de reobertura que el Govern va presentar la setmana passada ja preveu poder flexibilitzar les mesures segons l'evolució de les dades de la covid-19 i va afegir que l'opció d'ampliar el nombre de persones fins a 10 està sobre la taula. Tot i així, no va voler entrar a valorar en detall el fet que el document del Govern espanyol només autoritzi reunions de fins a 6 persones durant les festes de Nadal, quan a Catalunya serien de fins a 10 persones per a aquestes dates. «Les competències són pròpies i les decisions seran del Govern. Això no vol dir que no seguim participant de les reunions, com és el Consell Interterritorial de Salut. Hi anirem i escoltarem però nosaltres tenim la capacitat de prendre les nostres pròpies decisions», va remarcar la consellera.

En relació amb el pont del desembre, no va concretar si el segon tram de la reobertura s'aplicarà des de l'inici del pont. Un fet que implicaria que el confinament perimetral de cap de setmana passaria de ser municipal a comarcal. «El segon tram està al voltant del pont de la Puríssima. Anirem veient com van les dades i si podem anar avançant en els trams, que ens permetria aixecar el confinament perimetral municipal», va limitar-se a dir.



La proposta del Ministeri

D'aquesta manera, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va concretar ahir que el Govern espanyol posarà sobre la taula del Consell Interterritorial de Salut una proposta de pla conjunt de cara a les vacances de Nadal on aposta per limitar a un màxim de sis persones les reunions d'aquestes dates i endarrerir el toc de queda fins a la 1 de la matinada els dies 24 i 31 de desembre. El document també aposta per un màxim de sis persones per taula als restaurants, demana cavalcades de Reis estàtiques o per televisió, i obre la porta a la celebració de mercats de Nadal sempre que es garanteixi la distància de seguretat. El pla, que es debatrà aquest dimecres a la reunió del Consell Interterritorial de Salut reconeix que s'està produint una «desmotivació» per part de la població a l'hora de complir les mesures contra el covid i ho atribueix al «cansament» per la crisi sanitària i social, l'anomenada «fatiga pandèmica».

Després de les diverses crítiques que ha rebut aquest esborrany de Sanitat, Illa va assenyalar que les restriccions anunciades i que estudia per a Nadal encara no són «definitives», ja que encara s'està treballant amb les comunitats autònomes en el document final de mesures.

Tanmateix, Illa va puntualitzar que «no està previst» que el document definitiu s'aprovi avui en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS): «No està previst que es tanqui res demà».