El risc de rebrot ja se situa per sota dels 300 punts a Girona

El risc de rebrot segueix a la baixa a la Regió Sanitària de Girona i ja està per sota dels 300 punts. Concretament, se situa als 297, la xifra més baixa des del 7 d'octubre, quan es va situar a 296 punts.

La velocitat de propagació torna a baixar per segon dia consecutiu i se situa en 0,77 ( 0,79 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 162 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 408.

En l'últim balanç del Departament de Salut, s'han confirmat 214 casos més de coronavirus confirmats per PCR i Test d'Antígens, i ja en son 32.017 d'acumulats des de l'inici de la pandèmia, 34.759 si es tenen en compte totes les proves. També s'han confirmat dues morts més, que sumen 1.107 persones mortes al territori des del març. Entre el 15 i el 21 de novembre es van declarar 42 defuncions, 44 la setmana anterior.

Els ingressats als hospitals gironins continuen amb la tendència a la baixa, tot i que lentament. Hi ha 244 ingressats, tres menys que en el balanç anterior. En l'últim interval van ser 249, pels 302 de la setmana anterior.

Puigcerdà torna a ser el municipi català amb el risc de rebrot més elevat, amb 840 punts. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (810) i Banyoles (805).

