Veïns de cinc barris de Banyoles fa 15 dies que no tenen servei d'internet

El barri de can Puig, un dels cinc afectats per l'avaria. pere duran/nord,media

Veïns de cinc barris de la ciutat de Banyoles fa prop de 15 dies que no tenen connexió a internet ni tampoc servei a la línia fixa de telèfon. Telefónica assegura que tenen una avaria important a la població i que esperen que divendres tots els afectats ja tinguin el servei. Hi ha, segons fonts de la companyia, desenes d'afectats, però no en concreta la xifra.

Des de l'Ajuntament de Banyoles asseguren que Telefónica, amb qui estan en contacte permanent, els ha informat que la caiguda del servei es deu a una inundació del cablejat soterrat a la zona del barri de Can Puig. Concretament, 160 metres d'aquest cable s'haurien malmès a causa de l'aigua i s'ha de subsanar. S'ha de substituir el cablejat i, per tant, tirar-ne de nou. Es tracta d'una avaria complicada, destaquen des de l'empresa.



L'est de Banyoles, afectat

Els barris que estan patint aquesta situació de fa dies, segons el consistori, són els de Can Puig, Canaleta, La Farga, Sota Monestir i el Barri Vell. En resum, bona part de la zona est de la ciutat.

Aquesta avaria s'ha produït encara en plena pandèmia i en un temps en què moltes empreses han optat pel teletreball. Per tant, la manca d'internet pot causar molts entrebancs als treballadors que treballen en la línia des de casa. Per solucionar-ho, fonts municipals expliquen que a aquells clients de Telefónica que hagin obert una incidència al 1003, l'empresa els facilita dades il·limitades a les seves línies mòbils fins a resoldre la incidència. Des de la compayia afirmen que és una manera de subsanar la falta d'internet i és un mètode utilitzat en casos com el de Banyoles.

Aquest dilluns alguns clients de Telefónica ja van començar a tenir servei altre cop. De fet, segons el consistori, ja serien la meitat dels afectats que han recuperat internet i telèfon. S'esperava que el total de l'avaria s'hagués pogut subsanar abans. Però l'empresa subministradora d'internet i telefonia destaca que es preveu que finalment tothom torni a tenir servei divendres i que durant la setmana ja hi haurà més clients que podran tornar-ne a gaudir.



Crítiques de Convivència i Progrés

Des del grup municipal Convivència i Progrés, en un comunicat, manifesten «la seva més absoluta preocupació» per la falta de connexió al barri vell. Critiquen que l'equip de govern «no hagi donat cap resposta tranquil·litzadora» als veïns. També posen de relleu que la falta d'internet ha afectat l'institut Brugulat i la gent que teletreballa. Davant dels fets, demanen que l'Ajuntament informi i convoqui els veïns. L'Ajuntament assegura que des de l'àrea de Serveis Territorials, des del primer moment, s'està en contacte amb l'empresa.