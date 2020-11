Els alumnes confinats a les escoles gironines baixen un 57% en 10 dies

En la darrera actualització del Departament d'Educació, ahir al matí, les dades assenyalaven que hi havia 2.264 alumnes confinats a les comarques gironines perquè s'ha detectat un cas positiu a la seva classe. 102 grups de diferents edats que, amb més o menys mitjans, han de seguir el seu aprenentatge des de casa. 102 grups i 2.224 alumnes que són més, una mica més, dels que hi havia dimarts (98 i 2.151), però, com s'han cansat de repetir tots els epidemiòlegs, la dada important no és l'oscil·lació d'un dia a l'altre, sinó l'evolució en períodes més llargs. Com, per exemple, deu dies. Així, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a les escoles gironines hi havia 232 grups i 5.145 alumnes confinats. De 5.145 a 2.224, els confinats han baixat un 57% en només 10 dies.

L'evolució de la xifra de grups i alumnes confinats a les comarques gironines ha evolucionat de manera paral·lela a la pandèmia al conjunt de la societat. Des de les percepcions més pessimistes de principi de curs, quan semblava que seria inviable que el curs es pogués fer amb uns mínims de seguretat, passant pels moments amb més casos i sensació de desbordament fins a arribar a la baixada dels últims dies. L'augment de restriccions en les interaccions socials amb el toc de queda nocturn, el tancament de l'hostaleria durant diverses setmanes i el confinament perimetral del cap de setmana no han estat aliens a la bona dinàmica en les escoles. I així, just en la setmana que comença la desescalada en les restriccions, la xifra de grups i alumnes confinats a les comarques gironines està en el seu moment més baix en bastant temps.

El cas de les comarques gironines, on el 14% de les escoles tenen algun grup confinat, és extrapolable al que passa en el conjunt de Catalunya, on, segons les dates fetes públiques ahir pel departament, els alumnes confinats són 20.833 (1,45% del total), els professors i personal d'administració i serveis en quarantena són 1.023 (0,62%) i 34 membres de personal extern estan confinats a causa de la pandèmia. En canvi, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, aquests 20.883 alumnes confinats eren 44.169 i els docents i altres professionals de centres escolars que eren a casa eren 2.234 i no pas els 1.023 que reflectien les dades d'ahir.

L'escola de Salàs de Pallars, a la comarca del Pallars Jussà, és l'única de tot Catalunya que està completament tancada per coronavirus. Una única escola de les 5.103 escoles que hi ha a Catalunya, un 0,02%, mentre que els grups confinats són 896 de 71.104 (un 1,24%). Si a les comarques gironines el percentatge d'escoles amb grups confinats és del 14%, en el conjunt de Catalunya és del 12 (626 de 4.478). D'aquests, 436 (un 70%) només tenen un grup confinat i 132 (el 21%), dos.