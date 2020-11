Un brot al Santa Caterina afecta 20 pacients i 16 treballadors

Un brot de coronavirus afecta l'hospital Santa Caterina de Salt. Concretament, s'ha detectat a una de les plantes d'hospitalització i afecta vint pacients i setze treballadors. Totes les persones contagiades són asimptomàtiques o bé presenten simptomatologia lleu. No hi ha cap pacient greu ni tampoc cap defunció relacionada amb el brot.

Segons ha pogut saber aquest diari, el brot va començar la setmana passada i no se sap quin és el seu origen. Fonts de l'hospital asseguren que tots els pacients, abans d'ingressar, se sotmeten a una prova PCR. Malgrat que surti negativa, pot passar que els pacients esdevinguin positius dies més tard.

Des de la detecció del brot, l'hospital Santa Caterina ha fet els estudis de contactes dels casos positius i ha aplicat un protocol per frenar la cadena de contagis. D'entrada, ha fet un cribratge massiu a tots els professionals i pacients de les plantes d'hospitalització de l'hospital Santa Caterina, que s'anirà repetint de forma periòdica, amb la finalitat de controlar aquest brot. El Servei de Prevenció de l'Institut d'Assistència Sanitària en fa el seguiment i declara tots casos a les autoritats sanitàries, com és preceptiu.

A més, s'han sectoritzat les plantes d'hospitalització de manera que les unitats D i E es destinen a pacients amb coronavirus i les unitats F i B a pacients no COVID-19. Finalment, la direcció de l'hospital ha extremat encara més les mesures en el règim de visites als pacients de manera que només es permet un acompanyant en els casos de final de vida, de parteres i menors. Aquest acompanyant ha de ser sempre la mateixa persona.

D'altra banda, fins ahir a l'hospital hi havia 61 pacients ingressats pel virus i, 12 d'aquests, estan a l'UCI. Els vint pacients afectats del brot també s'engloben en aquesta xifra total.

Quant a professionals infectats, n'hi ha 27. D'aquests, 22 corresponen a l'atenció especialitzada –16 són els afectats pel brot–, 3 a la xarxa de salut mental i addiccions i 2 a l'àmbit de suport a l'activitat.



Segueix baixant el risc de rebrot

Respecte a la situació epidemiològica a la Regió Sanitària de Girona, ahir els principals indicadors de la pandèmia van tornar a baixar. La dada més destacada és que l'índex de rebrot va baixar del llindar de 300 punts i es va situar en un paràmetre de 297. D'aquesta manera s'aproxima a la mitjana catalana i al pic més alt de la primera onada. Seguidament, la taxa de velocitat de propagació del contagi va baixar dues centèsimes i es va situar en 0,77. La taxa de confirmats per PCR és de 162 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 408. Hi ha 244 ingressats, tres menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 249, pels 302 de la setmana anterior.

El nombre de gironins ingressats va baixar per segon dia consecutiu. Ahir hi havia 244 hospitalitzats, tres menys que el dia anterior. El nombre de crítics també va disminuir amb quatre hospitalitzats menys fins a un total de 45.

Finalment, es van sumar 231 positius nous i dues defuncions. Una d'aquestes ha tingut lloc en un hospital o centre sociosanitari i l'altra encara no s'ha classificat.



Respir als hospitals catalans

D'altra banda, els hospitals catalans segueixen alleujant la seva situació i ahir van aconseguir baixar de la barrera de 2.000 pacients amb coronavirus hospitalitzats i de 500 greus a l'UCI, encara quedes de dimarts s'han diagnosticat 1.704 nous contagis i s'han reportat 30 morts més.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus és de 1.951, un total de 67 menys que dimarts, de les quals 499 són a les unitats de cures intensives, deu menys que el dia anterior, mentre que la velocitat de transmissió de virus (Rt) segueix estabilitzada en 0,78 –cada 100 infectats contagien 78 persones.

El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, segueix descendint i es va situar en 262 punts –onze menys que dimarts–, lluny del màxim de 1.046 punts que es va assolir el 23 d'octubre, tot i que aquest indicador encara assenyala un perill extrem, ja que a partir de 100 es considera un risc alt.



Espanya supera les 44.000 morts

Finalment, Espanya va superar ahir les 44.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, després que se'n registressin 369 més que dimarts. En concret n'hi ha hagut 44.037. Pel que fa al nombre d'infeccions, ahir es va arribar al llindar de l'1,6 milions, en concret, 1.605.066, amb els 10.222 que es van afegir des de dimarts. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 344.246 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 8.145 xifra superada per Andalusia amb 13.877 i Catalunya amb 10.962, tal com mostra la gràfica.

Si s'observa la incidència acumulada dels darrers catorze dies, les comunitats amb més afectació són Castella i Lleó, Ceuta, Melilla, el País Basc i La Rioja.