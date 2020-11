Cues a Banyoles per fer el cribratge massiu

Cues de veïns de Banyoles al pavelló de la Draga per fer-se la prova.

Cues de veïns de Banyoles al pavelló de la Draga per fer-se la prova. pere duran/nordmedia

El Departament de Salut de la Generalitat va iniciar ahir un cribratge massiu a tota la població major de 16 anys de Banyoles i per extensió del Pla de l'Estany per tal de detectar possibles positius de la COVID-19 que són asimptomàtics. Aquest cribratge, que també es fa a Olot, durarà inicialment fins divendres, però segons Salut s'allargarà els dies que calgui fins que una bona part de la població se l'hagi fet. El test que es realitza és el ràpid d'antígens, que permet tenir els resultats en 15 minuts. Els ciutadans participants van acudir ahir amb un bon ritme al pavelló de la Draga fent una cua constant de tot el dia d'entre 45 minuts i una hora per poder fer-se la prova. Avui les proves es faran al pavelló de Can Puig i demà al de la Farga amb un horari continuat de 10 a 6 de la tarda. El test, que és totalment gratuït, consisteix a prendre una mostra amb un palet nasal que provoca unes petites molèsties al moment de ser introduït a les dues fosses nasals.



Alta incidència de casos

La ciutat de Banyoles té actualment un índex de rebrot de 704, tot i que fa unes setmanes va arribar a més de 1.200. La velocitat de transmissió comunitària és d'1,07 i hauria d'estar per sota d'1, mentre que la taxa de positius està situada al 12 per cent. Salut creu que, malgrat les xifres estan baixant a Banyoles, encara no ho fan prou ràpidament i es mantenen estancades sense acabar d'arribar a ser òptimes.

Segons el doctor Salvador Campasol, director dels sectors Gironès Nord i Pla de l'Estany del CatSalut, el cas de Banyoles requereix aquest cribratge massiu de la població i amb el d'Olot són els primers que es fan a la demarcació de Girona. Campasol va confirmar que mentre hi hagi població per testar, el CatSalut serà present a Banyoles. CatSalut estudia la possibilitat de fer nous cribratges massius la setmana que ve a altres poblacions de la regió sanitària que tinguin una taxa de rebrot i una velocitat de transmissió elevades com ara Figueres, Palafrugell.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va fer una crida ahir a tota la ciutadania demanant-los que es facin la prova. Noguer va afirmar que «malgrat les dades de Banyoles indiquen que estem de davallada, no baixem prou i està molt estable, per tant és necessari demanar a la població que vagi a fer-se la prova». Noguer va recordar que la gent que li surti negatiu ha de continuar amb totes les mesures de precaució com són el distanciament social, la higiene de mans i la mascareta. L'alcalde, que també es va fer el test, va donar a conèixer als mitjans de comunicació que el seu resultat va donar negatiu. En total es van fer 506 proves a Banyoles i 549 a Olot.