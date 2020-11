El desconfinament fa aflorar «xifres històriques» de violència de gènere

La Delegació del Govern a Girona, la Diputació i l'Ajuntament van fer ahir al migdia un minut conjunt de silenci per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències envers les Dones. La coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Fina Surina, va llegir el manifest, que recorda als agressors que «no hi haurà espai per a la impunitat». Surina també va subratllar que, arran del desconfinament, han aflorat més casos de violència, arribant a «xifres tristament històriques» de trucades i atencions. Al llarg del dia, es van celebrar diversos actes arreu de les comarques gironines per commemorar el 25-N, tot i que en molts casos van haver de ser en format digital a causa de la crisi sanitària.

Com cada any, la delegació del Govern de la Generalitat a Girona, la Diputació i l'Ajuntament de Girona van celebrar un acte conjunt per commemorar el 25N. Enguany, a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia, ho van fer a través d'un vídeo en el qual les tres institucions van rebutjar les violències masclistes i es van comprometre a continuar desplegant polítiques públiques per erradicar-les i garantir els drets i les llibertats de les dones.

Al migdia, i seguint les mesures contra la propagació de la covid-19, van fer un minut de silenci davant la seu de la Generalitat. La coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Fina Surina, va llegir un fragment del Manifest del 25N 2020 i va alertar sobre l'increment de casos de violències masclistes després del confinament: «Els majors episodis de violències han estat, precisament, quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atencions s'ha vist incrementats en xifres tristament histò?riques», va afirmar. Surina també va llançar un missatge adreçat especialment als agressors: «No hi ha espai per a la impunitat. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel, sigues tu també còmlpice en la construcció d'aquest món millor».

En la seva intervenció al vídeo, el delegat del Govern a les comarques gironines, Pere Vila, va exposar que, de violències envers les dones, «n'hi ha de diferents classes»: «No podem tancar els ulls, al contrari, hem de ser ara, en plena pandèmia, més exigents que mai, és per això que demanem la implicació individual de tothom, perquè és així com aconseguirem que aquesta xacra deixi de formar part de la nostra vida».

Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va lamentar que arran del confinament «la violència envers les dones ha crescut». «Avui hem de reivindicar que no pot ser de cap manera que hi hagi violència envers ningú, envers les dones en especial i desigualtat, i això ho hem de corregir entre tots», va advertir Vila.



«No ho hem de permetre»

Finalment, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va reivindicar que una societat «justa i madura» ha d'aconseguir eliminar «com sigui els atacs masclistes a les dones». «No hem de permetre que tot allò que ens està passant, com les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària, tapin una realitat que hi ha dones que pateixen, amb encara més silenci del que ho han fet sempre», va exposar l'alcaldessa.