Dia passat per aigua a Girona a l'espera de forts ruixats a final de setmana

Dia passat per aigua a la província Girona a l'espera de forts ruixats a final de setmana.

Les últimes dades del Meteocat mostren que a la comarca de la Selva és on hi ha les acumulacions més destacades de pluja de les últimes hores amb 51 litres a Santa Coloma i 27,4 a Vilobí d'Onyar.

La situació més complicada, però serà a partir de cara al cap de setmana. Tot i que demà a l'Alt Empordà i la Garrotxa hi ha alerta per acumulació d'aigua.

Dissabte aquest avís es fa extensiu a tota la província amb l'excepció del Baix Empordà. Està previst que hi hagi acumulacions que puguin superar els 100 litres en 24 hores.

També es preveu moviment marítim i hi ha un perill alt per fort onatge. Està previst que superin de llarg els 2,5 metres d'altura i a més, hi haurà notable mar de fons de l'est.