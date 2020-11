Increment dels controls a les terrasses

Mossos d'Esquadra i Policies Locals faran dispositius especials de patrullatge i control perquè es compleixin les mesures anticovid, especialment en l'àmbit de la restauració. També hi haurà activats controls dels ajuntaments i de la Direcció General de Comerç. El Procicat va aprovar ahir l'actualització del pla sectorial de restauració, adaptant-lo a les mesures previstes en el pla de desescalada. Tanmateix, va informar-se a tots els ajuntaments perquè també facin aquesta tasca de fiscalització.

El pla recull ara les noves condicions, com un màxim de quatre a les taules (excepte les persones d'una única bombolla), que les persones han d'estar a un metre de distància i que hi ha d'haver dos metres entre comensals de taules diferents. Les taules de menys d'un metre quadrat, per tant, no estaran permeses per a quatre persones no convivents. A més, el consum sempre s'ha de realitzar a la taula. Les terrasses han de tenir dos costats lliures sense tancament, si no, es consideraran espais interiors i s'aplicarà el límit d'aforament del 30% en fase 1. En aquests espais cal mantenir una bona ventilació.

Pel que fa a les mesures excepcionals per les festes nadalenques, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el Govern tindrà «màxima actitud de diàleg i acord amb totes les comunitats autònomes», però també va deixar clar que la proposta de limitar les reunions a sis persones no és «a capritx», i que és la xifra que professionals diuen que és «rigorosa i restrictiva».



Risc de propagació

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha desenvolupat una eina d'informació geogràfica que permet visualitzar el risc de propagació de la covid-19 associat a la mobilitat de la població. La plataforma covid-19 Flow-Map integra dades de casos coneguts de covid-19 procedents de les administracions sanitàries i dades de mobilitat de ciutadans aportades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Així, l'eina permet veure el risc de contagi d'una zona determinada associada a l'afluència de ciutadans procedents d'altres àrees. Els patrons de mobilitat s'infereixen a partir de dades de telefonia mòbil anonimitzades i agregades per dia i àrea de mobilitat.

Les dades s'actualitzen automàticament a mesura que les administracions les incorporen als seus sistemes d'informació pública i el detall de la informació s'ofereix a escala provincial, a escala de tot l'Estat, i a escala menor (àrees o zones bàsiques de salut) quan aquesta informació està disponible.