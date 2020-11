La pandèmia i el confinament fan baixar un 22,3% els delictes a les comarques gironines entre gener i setembre

La pandèmia i el confinament han fet baixar un 22,3% els delictes a les comarques gironines entre gener i setembre. Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, durant aquests tres trimestres se n'han registrat un total de 26.466. Són 7.588 menys que en el mateix període del 2019 (quan es va arribar a 34.054). Per tipologies, les que tenen un descens més accentuat –aquí, s'arriba fins al 37,8%- són els robatoris, atracaments i furts. També hi ha hagut menys delictes sexuals registrats (191 aquest any davant els 242 del passat). Per contra, augmenten els homicidis o assassinats, tant els consumats com les temptatives. Per municipis de més de 30.000 habitants, el descens de delictes és generalitzat excepte a Olot (on s'incrementen un 0,9%).