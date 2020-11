La Policia de Vidreres deté dos homes que duien 40 quilos de marihuana

La Policia Local de Vidreres ha detingut aquesta setmana dos homes que transportaven uns 40 quilos de marihuana. Es tracta de dos veïns de Maçanet de la Selva, procedents de països de l'est d'Europa, a qui s'acusa de tràfic de drogues. La gran quantitat de marihuana la transportaven en una furgoneta, que els agents locals van veure durant un patrullatge preventiu a la urbanització de Torrefortuna.

Els fets van tenir lloc a plena llum del dia, dilluns, pels voltats de les dotze del migdia, quan una patrulla estava per la zona vigilant. En aquell moment va veure una furgoneta sospitosa i van localitzar la droga. Estava repartida en diverses bosses i n'hi havia que eren clarament restes de plantacions però també hi havia diversos paquets que estaven preparats per transportar i vendre.

La Policia Local de Vidreres, davant de les evidències, va detenir els dos ocupants del vehicle. Dos veïns de la urbanització de Montbarbat de Maçanet de la Selva, que van quedar acusats d'un presumpte delicte contra la seguretat pública i que, posteriorment, van passar a disposició dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners.

La Policia Local té la sospita que les bosses en les quals hi havia restes tenien com a destí final el seu abocament, ja que a Vidreres i en altres localitats selvatanes s'han trobat casos de restes de plantacions que la gent escampa al mig del bosc i sense cap mirament. Fins i tot alguna vegada han aparegut no sols restes de plantes, sinó del sistema de ventilació o productes utilitzats per tenir cura de les plantacions de marihuana.



Lluita contra el cultiu i tràfic

A Vidreres, com a punts de la Selva interior, s'han realitzat els últims anys diversos operatius contra el tràfic de drogues però també pel cultiu, ja que hi ha alguns domicilis en urbanitzacions on s'han instal·lat persones que tenen cura de plantacions i es dediquen a aquest món delictiu, que aporta molts beneficis. També s'hi han fet operatius contra el frau elèctric i s'han localitzat cultius de droga.