Nou pas de França per avançar en el TAV entre Perpinyà i Montpeller

Nou pas -encara petit, això sí- per a la futura connexió de tren d'alta velocitat entre Perpinyà i Montpeller, que és l'últim «coll d'ampolla» que encara falta fer en la línia que connecta Girona i Barcelona amb París i, d'allà, amb la resta d'Europa. Es tracta de 160 quilòmetres per als quals encara no hi ha data de construcció i molt menys d'inauguració, tot i que el nou primer ministre francès, Jean Castex -precisament exalcalde de Prades, a la Catalunya Nord, i per tant bon coneixedor del territori- es va comprometre aquest estiu, només d'assumir el càrrec, a accelerar-ne els treballs. I, de moment, sembla que compleix amb la seva paraula: la companyia SNCF Résau, responsable de la línia, ha iniciat ja la consulta ciutadana sobre l'esperat tram, amb l'objectiu «d'informar el públic en general sobre el progrés del projecte» i «recollir opinions i preguntes» que es poden enviar per correu electrònic. Es tracta d'un pas previ als primers estudis de les obres, que tindran un cost estimat superior als 5.000 milions d'euros.

El tram ferroviari Perpinyà-Montpeller és l'única peça clau que falta per a la connexió de Girona amb París a través de l'alta velocitat. Amb la seva construcció, s'ha de crear un nou corredor ferroviari que eviti el pas del tren per l'interior de les dues ciutats i doni continuïtat als ramals que arriben, al sud, des de Girona i Barcelona, i pel nord, des de París, Lió i Nimes. D'aquesta manera, el projecte preveu una línia mixta d'alta velocitat per al trànsit de trens de passatgers i també de mercaderies, a més de dues noves estacions als afores de Narbona i Béziers. Tot i això, la iniciativa s'ha trobat amb nombrosos entrebancs i està pràcticament congelada des de 2016.



Accelerar el projecte

L'arribada de Castex al poder, tanmateix, podria accelerar els tràmits. En una entrevista a la cadena de televisió francesa BFM TV poc després d'accedir al càrrec, va afirmar: «El mateix projecte, durant la dècada de 1970, necessitaria cinc anys per acabar-se, i ara en calen quinze o vint. Respecte a aquest TAV, posaré tota la meva energia a fer-lo avançar a una velocitat superior a la que ha portat fins ara».

De moment, quatre mesos després, SNCF ha publicat a la seva pàgina web l'accés al procés de participació ciutadana, que està disponible des del passat 2 de novembre. A la pàgina web www.ligne-montpellier-perpignan.com, la companyia ferroviària informa del progrés del projecte i de l'abast que tindrà, entre altres qüestions. Es tracta d'un pas que s'ha de dur a terme de forma imprescindible -ja que així ho marca la llei francesa- abans de començar els primers estudis previs. En aquesta ocasió, tanmateix, la crisi sanitària de la covid-19 obliga que tota la fase de participació es faci majoritàriament a través d'internet i per correu electrònic.