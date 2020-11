Protecció civil alerta de pluges intenses, acumulació d'aigua i fort onatge a les comarques gironines

Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase d'alerta per la previsió de fortes pluges. Segons les indicacions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera acumulació d'aigua durant aquest divendres i també dissabte i fort onatge a tot el litoral català.

Les últimes previsions indiquen que es podrien superar els llindars d'intensitat (20 l/m2 en 30 minuts) i d'acumulació de pluja (100 l/m2 en 24 hores), així com d'estat de la mar amb onades que podran superar els quatre metres.

L'episodi meteorològic ha arribat al sud del país i s'estendrà en direcció nord fins al litoral i prelitoral fins al migdia de dissabte.

Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de ratxes molt fortes de vent. A les comarques del quadrant nord-est es preveuen especialment superacions del llindar d'acumulació durant tot el dissabte.

Aquest episodi anirà acompanyat de fort onatge a tot el litoral català. S'espera que ja durant les properes hores es podran produir superacions dels llindars a tot el litoral, i especialment aquest dissabte a tot el litoral i sobretot a la Costa Brava, on les onades podran superar els quatre metres. A més, hi haurà notable mar de fons de l'est que es mantindrà també diumenge.

Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil ha recomanat extremar les precaucions en la mobilitat mentre duri l'episodi de fortes pluges. Així, ha demanat evitar desplaçaments a carreteres secundàries, no travessar passos soterranis ni baixar a garatges, especialment a zones costaneres. També es recomana evitar fer activitats properes a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals pel perill de possibles crescudes sobtades i evitar els desplaçaments innecessaris en les zones on plogui amb intensitat.

Davant el fort onatge, ha demanat no acostar-se a espigons i esculleres a veure trencar les ones i respectar els senyals de tancament.

Prealerta VENTCAT

D'altra banda, s'ha emès una prealerta del pla per ventades VENTCAT per la previsió de ventades d'intensitat moderada, però sostingudes, aquest divendres al litoral central i que aquest dissabte s'estendran pel quadrant nord-est de Catalunya.

Mentre duri el vent fort a les zones afectades es recomana que les activitats previstes a l'exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat. A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Especialment, cal vigilar les decoracions nadalenques, i si no es pot garantir la seva subjecció, millor retirar-les. Protecció Civil també ha apuntat que cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort.