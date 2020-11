El temporal de pluja ja ha deixat prop de 90 litres la Tallada d'Empordà.

És el registre més elevat de Catalunya -fins a les 11 del matí- i seguit també d'un altre de les comarques gironines, Santa Coloma amb 84,4 litres.

A les comarques gironines s'espera que la situació vagi a més a partir del migdia. Però no només serà la pluja el què hi haurà sinó també, mala mar.

En alguns moments del matí hi ha hagut tempestes ja, a la ciutat de Girona o poblacions del voltant, com Vilabalreix cap a les 11 hi ha hagut un bon ruixat.

A Girona es porten ja acumulats entre ahir i avui fins a 21 litres

A punts de l'Empordà el llevant ha entrat fort i ja comença a haver-hi fort onatge. Ja s'ha registrat una onada superior als dos metres i mig, de gairebé de 3 metres -2,9- a la boia del cap de Begur.

El temporal s'allargarà fins demà i es preveuen acumulacions de més de 100 litres de pluja a les comarques gironines.