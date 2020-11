Torroella de Fluvià registra 89 litres en la prèvia del temporal

Feia dies que les comarques de Girona no quedaven tenyides per núvols grisos que anessin acompanyats de precipitacions generalitzades. La situació es va produir ahir, especialment al matí, en el que podria ser la prèvia d'un temporal més important per avui i demà. Ahir va ser un dia passat per aigua a la província Girona però els registres més elevats es van donar en punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva.

A la Torroella de Fluvià es van superar els 89 litres per metre quadrat. I és que al migdia, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es va produir un xàfec que va deixar 31 litres en només mitja hora. Una gran quantitat d'aigua en molt poca estona. A la Selva, els ruixats van ser més d'acumulació al llarg del dia. A Santa Coloma de Farners, per exemple, es van acumular 72,8 litres i al Baix Empordà, concretament a l'estació de Monells, es van registrar fins a 54,6 litres. Els Bombers van haver de fer poques sortides, un parell al matí a l'Alt Empordà -Vilafant i Llers.



Situació complicada a l'Est

El paraigua haurà de ser un imprescindible almenys durant tres dies més, ja que la situació no està previst que millori. Les àrees més beneficiades per aquesta pluja van ser cap al nord de la província. La borrasca que ens portarà aquest temporal en els pròxims dies fins ara estava instal·lada en punts de la península Ibèrica i està previst que es desplaci cap a l'est i que Catalunya i les seves províncies de costa, junt amb les de València, siguin les més castigades.

La situació més complicada, però, serà a partir de cara al cap de setmana. Tot i que avui el Servei Meteorològic de Catalunya manté activa una alerta per acumulació d'aigua a l'Alt Empordà i la Garrotxa. En aquestes àrees està previst que hi pugui haver acumulacions d'aigua que puguin superar els 100 litres al dia.

Dissabte aquest avís es fa extensiu a tota la província amb l'excepció del Baix Empordà. Està previst que hi hagi acumulacions que puguin superar el centenar de litres en 24 hores. Així, doncs, hi haurà zones de la demarcació on plourà sobre mullat, ja que les pluges regaran de nou dia rere dia el terreny. Cosa que pot provocar algun risc d'inundació segons el punt de la geografia gironina.

Aquest temporal, que anirà acompanyat de vent de llevant no s'atura només en les precipitacions sinó que també anirà acompanyat de moviment marítim. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill alt per fort onatge a tota la Costa Brava.

Aquesta alerta ja començarà a estar vigent a partir d'avui, sobrettot a la zona nord del litoral gironí -Alt i Baix Empordà- però aquest dissabte es farà extensiu a tota la costa de la província. Està previst, segons el Meteocat, que les onades superin de llarg els 2,5 metres.

Ahir la boia de ports de l'Estat, que està instal·lada a mar endins davant del cap de Begur, ja mostrava com començava a enrabiar-se el mar. La boia va passar dels 1,3 metres d'altura a les tres de la matinada fins a un pic d'onatge de 3,44 metres a les onze del matí. L'entrada del temporal segurament farà esborrar a partir d'avui al vespre aquests registres i segurament hi haurà pics molt més elevats.