Alerta per ratxes de vent de més de 70 km/h al litoral central i onades de 4 metres a la Costa Brava

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte en fase d'alerta el pla Ventcat davant la previsió de fortes ventades que poden superar els 70 km/h al litoral central (Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme). El vendaval es pot allargar fins al vespre i Protecció Civil recomana retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. En paral·lel, també hi haurà fort onatge a tot el litoral català, i en especial a una Costa Brava on les onades podran superar els 4 metres d'alçada. El temporal de pluja ha obligat els Bombers a fer 64 sortides fins a les 14 hores, cap de gravetat, la majoria per inundacions de baixos, neteja de calçades amb fang i pedres o retirada d'arbres i branques caigudes.

Per regions d'emergències, destaquen les 25 sortides dels Bombers a Girona i les 21 a la regió metropolitana nord. De fet, les principals precipitacions del temporal de llevant s'han concentrat aquests tres dies –del dimecres 25 al dissabte 28 de novembre- a les comarques del nord-est de Catalunya (Selva, Garrotxa, Vallès Oriental i Alt Empordà). Destaquen els 162 litres acumulats a Santa Coloma de Farners, els 135 litres del Puig Sesolles, els 131 litres de Santa Pau, els 126 litres de Torroella de Fluvià, els 114 litres d'Anglès o els 109 litres de Sant Esteve de Palautordera.