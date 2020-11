Alimentació amb consciència social

No és cap secret que el sector de l'alimentació és un dels que millor estar suportant la crisi econòmica generada pel coronavirus i, conscients d'això, un món que sí que l'està patint de manera especial, el de les entitats socials com la Fundació Ramon Noguera, per enfortir el seu model de negoci. Un negoci que com a beneficis entén tenir més recursos per «aconseguir el nostre principal objectiu, que és augmentar la integració laboral de les persones amb discapacitat». Des de l'any passat, la fundació té un obrador a les seves instal·lacions del Mas Xirgu a Girona on elabora pizzes i pasta fresca del seu projecte d'alimentació ecològica Aliments Onyar i ara, fent un pas més, ha inaugurat un espai destinat a millora la visibilitat dels seus productes i de la mateixa marca per «cada cop vendre més, guanyar quota de mercat i cada cop poder incorporar més gent» al grup de 15 treballadors amb discapacitat que treballen entre l'obrador i el nou espai.

«Consumint els nostres aliments cada persona pot ser partícip de fer el projecte més gran, que ha de suposar la creació de nous llocs de treball per a persones amb discapacitat», va explicar ahir la directora de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, en la presentació d'aquest Onyar Showroom que, a més d'aparador dels productes ecològics que es preparen l'obrador del costat, està previst que sigui escenari de presentacions, visites, tallers i punt de difusió de la feina de la fundació.

L'Onyar Showroom Onyar està situat a l'espai on la Fundació Ramon Noguera hi havia tingut una botiga de roba, al costat del rentat de cotxes, i els responsables de la històrica entitat social gironina, treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual des de fa més de cinquanta anys, creuen que servirà per potenciar el projecte d'alimentació ecològica i, per tant, per crear més llocs de treball per al col·lectiu. «Per donar impuls al projecte hem reconvertit la botiga que teníem en un espai pensat per divulgar i donar a conèixer els nostres aliments ecològics al gran públic mitjançant diferents activitats». Això també permetrà, segons Perich, que aquest espai sigui «un punt promocional dels punts de venda on es poden comprar els productes i, per tant, un suport directe al nostre client, que són botigues especialitzades i supermercats», va explicar Perich que, des de la producció actual de 160.000 unitats anuals, vol anar creixent a mesura que aconsegueixin que els productes d'Aliments Onyar siguin cada cop més coneguts. «Les pizzes són molt bones, però també la pasta fresca, els elaborats, les conserves...».

Tots els ingredients en les elaboracions d'Aliments Onyar provenen de l'agricultura ecològica i, en el procés de transformació que es fa a l'obrador de Mas Xirgu amb molts processos artesanals, no s'hi afegeixen conservants, colorants o qualsevol mena d'additiu d'origen químic.