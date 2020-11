Dos lladres fugen d'un assalt a Platja d'Aro amb cotxe i sense tenir carnet

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va detenir dos lladres que aquest dijous al matí van robar en un supermercat de la població. La detenció va ser per un delicte lleu de furt, però, després, els agents van descobrir que ni portaven ni tenien carnet de conduir i, en canvi, sí que anaven al volant d'un vehicle. Per aquest motiu també se'ls va denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit en no tenir permís de conduir.

La història, però, no va acabar aquí, ja que la Policia Local de Castell-Platja d'Aro va immobilitzar-los els vehicles, que van quedar al dipòsit del cos policial. Fins que no van pagar l'impost de la seva retirada no van poder sortir de les instal·lacions policials. Això va succeir la mateixa tarda, els dos individus van anar a la comissaria acompanyats de dos homes més i un cop allà, van pagar i emportar-se els cotxes. En aquests casos, com és lògic, no pot tornar a conduir la persona que no té permís. Però sembla que això no ho va tenir massa clar un dels dos homes que el matí havien estat enxampats robant.

Poca estona després de retirar el vehicle del dipòsit, la Policia Local de Platja d'Aro va observar com un dels cotxes s'aturava en un vial de la població i que es posava al volant era un dels detinguts del matí. Per aquest motiu, es va aturar el vehicle i el conductor va tornar a ser denunciat per segon cop per un delicte contra la seguretat del trànsit, en no disposar de carnet de conduir.



Multireincidents

Els dos lladres són dos ciutadans armenis que procedeixen de l'àrea Metropolitana de Barcelona i que compten amb multiplicitat d'antecedents policials. En tenen més d'una vintena cadascun i bàsicament per furts.

En el cas de Platja d'Aro van ser detectats i posteriorment enxampats després que la Policia Local va rebre l'avís que hi havia tres homes amb aparença sospitosa i volant pels seus supermercats.



Les càmeres de vigilància

Arran de les sospites i amb la descripció dels homes, així com dels vehicles amb què anaven, els agents de Platja d'Aro van anar fins a la zona i van sorprendre un dels vehicles. Posteriorment gràcies a les càmeres de vigilància que té instal·lades l'Ajuntament a la zona van localitzar el segon vehicle. Els policies van enxampar dos dels tres presumptes delinqüents i durant l'escorcoll els van trobar productes furtats en un supermercat.

La policia sospita que sortosament feia poc que estaven pel municipi i només havien pogut cometre un robatori. Van sostreure aliments valorats en menys de 400 euros però d'alta gamma, com ara pernil ibèric, entre d'altres. Els productes van ser comissats i, posteriorment, retornats a l'establiment. Els dos homes van acabar detinguts, els vehicles comissats perquè no disposaven de permís. Això era al matí i a la tarda és quan van retirar els vehicles. Un dels detinguts va tornar a conduir i va ser de nou enxampat al volant i va acabar denunciat per no tenir permís de conduir.