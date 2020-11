Els empresaris de l'oci nocturn gironí són insolvents i aposten pels testos d'antigen, segons Fecasarm

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) alerta que el 80% dels empresaris de l'oci nocturn gironí estan en situació d'insolvència, per la crisi del coronavirus. Des de l'entitat assenyalen que els vuit mesos que porten tancats estan provocant "estralls" en un sector "molt important" per a la demarcació. Per això, reclamen que es comencin a utilitzar els testos d'antigen com a solució abans que arribi la vacuna. El secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas, considera que Cap d'Any i Carnestoltes serien dues celebracions on es podrien implantar "si hi ha voluntat política". Boadas assenyala que si no arriben més ajudes o no es permet obrir, molts dels locals no arribaran a l'estiu.

Nou crit d'alerta de la patronal catalana de l'oci nocturn. Fecasarm assegura que vuit de cada deu empresaris del sector que hi ha a les comarques de Girona es troba en situació d'insolvència i ha deixat de pagar despeses, arran del tancament que fa més de vuit mesos que pateixen per la pandèmia. El seu secretari general, Joaquim Boadas, assenyala que la situació "és molt complicada" i dona per fet que bona part del mig miler de locals que hi ha repartits per les comarques gironines no arribaran a l'estiu "si no es posen mesures sobre la taula".

En aquest sentit, Boadas reclama més ajudes ja que la línia anunciada aquesta setmana pel Govern és "insuficient" i, a més, molts dels establiments no s'hi poden acollir, precisament per la seva situació d'insolvència. Però, diners a banda, el secretari general de la Fecasarm aposta per permetre de nou reobrir els locals sota mesures de seguretat.

La clau, explica Boadas, són els testos d'antigen. I és que des del sector consideren que permetre novament l'entrada de clients als bars musicals i discoteques, això sí, amb un test d'antigen previ que certifiqui que la persona no és contagiosa, seria una solució "efectiva" fins que no arribi la vacuna. De fet, des de la Fecasarm expliquen que "hi ha mil maneres" de fer-ho i que el preu del test l'assumiria l'empresari i es podria compensar en el preu de l'entrada.

"Amb els testos d'antigen s'ofereix un entorn segur al client i al mateix temps l'activitat es podria desenvolupar a un nivell semblant al d'abans de la pandèmia. Això voldria dir més aforament i una certa normalitat. Això seria una vacuna pels locals abans que arribi la definitiva", assenyala el secretari general de la Fecasarm.

I per començar, Boadas considera que Cap d'Any seria un bon moment ja que es tracta d'un dels tres "oasis" que tenen els locals d'oci nocturn durant l'hivern, a més de 'Halloween' i Carnestoltes. "La intenció és que tothom pugui arribar a l'estiu", remarca.



Suspensió o aplaçament de pagaments



Des de la Fecasarm també demanen que hi hagi una exempció de pagaments a la Seguretat Social i Hisenda o, almenys, un aplaçament a desembre del 2022. "Si no es pot suspendre demanem que es permeti pagar quan s'hagin pogut recuperar del cop", remarca Boadas.

De fet, el secretari general explica que molts empresaris estan "aguantant com poden" fins a la reobertura i poder treballar a l'estiu a un ritme similar al que hi havia abans de la pandèmia.



El cas de Platja d'Aro



Malgrat que la pandèmia ha afectat especialment bars de nit i discoteques d'arreu de les comarques de Girona, a Platja d'Aro s'ha viscut una situació particular. I és que l'Ajuntament ha expedit llicències de restauració a locals que fins ara només la tenien com a activitat recreativa.

Això, reconeix Boadas, ha estat possible a un canvi en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i a les facilitats que ha posat l'Ajuntament de Platja d'Aro. "Agraïm molt aquesta feina del consistori perquè ha permès subsistir algunes de les empreses", conclou Boadas.