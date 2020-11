El Govern estudia cobrar per l'ús de l'AP-7 quan acabi la concessió

El Govern abordarà de manera «assossegada» el pagament per l'ús de «costoses» autopistes i autovies amb les diferents formacions polítiques ja que considera que «el més lògic és que els usuaris contribueixin al seu manteniment», com en el cas d'altres infraestructures de transport com els ports, aeroports o ferrocarrils. El debat es produeix just quan falta menys d'un any (31 d'agost de 2021) perquè finalitzi la concessió de l'AP-7 al seu pas per les comarques de Girona i en ple debat sobre com s'haurà de finançar la infraestructura, una vegada la gestió hagi passat a mans del Govern espanyol.

Així ho va assenyalar dijous el director de Departament d'Afers Econòmics en el Gabinet de Presidència de Govern, Manuel de la Rocha, durant la seva participació en el I Simposi de l'Observatori de la Mobilitat, organitzat per El Español i Invertia, on va avançar que l'executiu posarà damunt de la taula el pagament per a la sostenibilitat de totes les xarxes d'alta capacitat de l'Estat, sobretot de xarxes viàries d'automòbils i carreteres.

De la Rocha va indicar que Brussel·les porta «molt temps» incidint en què es tracta d'un tema important a tractar i «hi ha voluntat de Govern» d'abordar-lo de forma «serena i assossegada» perquè «tothom entengui que les vies d'alta ocupació i capacitat tenen un cost i manteniment important».



Contribuir a sostenir-les

«El més lògic és que els usuaris contribueixin al seu sosteniment», va emfatitzar De la Rocha, al·ludint al que succeeix en el cas del manteniment d'infraestructures de transport com els ports, aeroports i ferrocarrils, a diferència de les autopistes i autovies.

Per això, creu que és «bo» abordar-lo i fer entendre que el pagament per l'ús és «més progressista i just», matisant que hi pot haver «remeis» per evitar que la càrrega d'aquest pagament recaigui de manera «desproporcionada» sobre els col·lectius més vulnerables. D'aquesta manera, va al·ludir el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, respecte al fet que aquest procés s'abordarà de manera «assossegada i serena» amb les diferents forces polítiques per arribar a una solució que doni resposta a el manteniment d'aquestes «costoses» vies.



Prohibició de cotxes de combustió

De la mateixa manera, De la Rocha va indicar que el Govern segueix «compromès» amb la decisió de prohibir a mitjà termini els cotxes de combustió, en línia amb altres països com el Regne Unit, que va fixar per a la pròxima dècada la prohibició d'aquest tipus de vehicles, si bé de la Rocha no va esmentar cap data.

En aquest context, va advocar per «anticipar-se» abans que es produeixi aquest fi i aconseguir que Espanya tingui un posicionament en el mercat dels cotxes nets, elèctrics i d'hidrogen, per la qual cosa el Pla de Recuperació inclou plans «molt ambiciosos» de desplegament de punts de recàrrega, suport a bateries, a la cadena de valor, inclosa l'explotació de liti o el suport a la indústria de components amb R + d per «prendre ràpid el tren de la fabricació de cotxes nets».

«Tenim la indústria, els fons, el teixit productiu i hi ha voluntat política», va emfatitzar, després de remarcar la importància del desplegament de la mobilitat sostenible a Espanya i el «desafiament» de la descarbonització. Va recordar que Espanya té una indústria automobilística «molt important» que representa el 12% del PIB amb indústria de components i set grans empreses fabricants, a més d'una quantitat «enorme» de pimes i indústria de components.