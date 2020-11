Els Agents Rurals han interceptat aquest dissabte un grup format per una desena de motoristes de trial al municipi de Montagut i Oix (Garrotxa). Tots ells havien circulat per vials prohibits dins de l'espai protegit de l'Alta Garrotxa. Els efectius del cos mediambiental han denunciat que la ruta s'havia anunciat i, posteriorment, organitzat a través d'una empresa de Barcelona. Part del recorregut s'havia fixat per diversos corriols, la qual cosa està prohibida per llei.