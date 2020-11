La llevantada deixa onades de 3 metres i 100 litres de pluja

El temporal de llevant avui estarà en un seu més àlgid però ahir es va començar a fer sentir en forma de fort moviment marítim sobretot a la zona de l'Alt Empordà i amb pluges generalitzades a les comarques de més de l'est de la província. A la zona d'Empúries, per exemple, arran de costa ja hi havia onades d'altura considerable -com es veu en la foto- i avui la situació s'espera que encara vagi a més. La boia de Begur, situada mar endins, ahir va detectar un pic d'onada que va assolir prop dels 2,7 metres d'altura a les dotze del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya espera que durant les properes hores es podran produir superacions dels llindars de l'onatge a la Costa Brava, on les onades podran superar els quatre metres.



Diumenge amb onatge

Davant de la situació marítima moguda, ahir el Meteocat també va informar que es mantenia l'alerta també per demà diumenge i, per tant, l'onatge encara serà força espectacular durant unes hores més.

Arran de la situació de llevantada, ahir Protecció Civil de la Generalitat va activar el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) sobretot a la zona del litoral. Els xàfecs està previst que vagin acompanyats de tempesta i localment de ratxes molt fortes de vent durant el dia d'avui.

Ahir ja es va produir alguna tempesta destacada en punts de la Selva, l'Empordà i el Gironès sobretot. Les dades proporcionades pel Meteocat mostren que entre dijous -quan va començar el temporal i fins ahir a dos quarts de tres de la tarda ja gairebé s'havien acumulat 100 litres a Santa Coloma de Farners. L'estació meteorològica va arribar a un registre de 94,2.

Mentre que a Torroella de Fluvià, on dijous va caure una tempesta amb molta aigua, ja es portaven recollits fins a 89,6 litres.

D'altres zones de l'Alt Empordà també van recollir força aigua com els prop de 61 litres del pantà de Darnius-Boadella o els gairebé 60 litres a la població de Lliurona.

Les últimes previsions indiquen que es podrien superar els llindars d'intensitat de pluja en les pròximes hores a la província. És a dir, que es poden arribar a descarregar més de 20 litres en mitja hora. També hi ha risc d'inundacions, ja que està previst que hi hagi acumulació de pluja, que superarà els 100 litres en només un dia.

Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta i localment de ratxes molt fortes de vent.



Previsió de fort vent

Arran de la previsió de fortes ratxes, Protecció Civil de la Generalitat també ha emès una Prealerta del Pla d'emergències per ventades VENTCAT per la previsió de ventades d'intensitat moderada sobretot avui a les comarques gironines. Mentre duri el vent fort a les zones afectades es recomana que les activitats previstes a l'exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat.

En l'àmbit preventiu i en àmbits urbans, recorden que cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Protecció Civil també recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort.



Precaució

Davant d'aquesta llevantada que té tots els seus ingredients bàsics: pluja, vent i fort onatge, des de Protecció Civil de la Generalitat es recomana extremar les precaucions en la mobilitat mentre duri l'episodi de fortes pluges. També es recomana evitar fer activitats properes a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals. També recorden que davant la previsió de fort onatge, la gent ha d'evitar acostar-se a espigons i esculleres.