Malestar a Blanes perquè encara no hi ha data pel restabliment del tren amb Malgrat de Mar

Malestar de l'Ajuntament de Blanes en relació a la demora del servei ferroviari entre la localitat selvatana i Malgrat de Mar (Maresme). I és que a un mes d'acabar el 2020, encara no hi ha cap data fixada pel restabliment d'un servei que porta interromput des de que el temporal Gloria va enfonsar el pont. Les obres de reconstrucció ja fa unes setmanes que han acabat i s'han anunciat diverses dates, però la realitat és que encara no n'hi ha cap de definitiva. Així li va expressar la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, a l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, en una trucada el passat dijous. Canosa, a més, acusa Adif de mantenir-los "allunyats de la informació" i recorda la importància d'aquesta infraestructura pels blanencs.