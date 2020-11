El risc de rebrot ja està per sota del pic de la primera onada

Un dels indicadors de contagi que va començar a experimentar un descens més destacat des de l'aplicació de les restriccions i que s'ha mantingut és l'índex de rebrot. Aquest paràmetre mesura el creixement de positius a curt termini i està relacionat amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics. Es calcula a través de la velocitat de reproducció mitjana dels darrers set dies i la incidència acumulada de casos.

El pic més alt de la segona onada –i de tota la pandèmia– es va assolir el 23 d'octubre, amb un total de 1.186 punts. Aquesta xifra multiplicava per 11 el llindar de 100, que ja es considera alt per Salut. A més, va arribar a quadruplicar el pic més alt de la primera onada, assolit exactament set mesos abans. A partir de llavors, però, la dada va començar a davallar fins que ahir ja es va situar en un valor de 264 punts, catorze per sota d'aquest primer pic del mes de març. En un mes, l'índex ja ha baixat gairebé 900 punts.

D'altra banda, la velocitat de propagació del virus va seguir baixant i la taxa ja és de 0,76.

La resta de dades, però, presenten un patró irregular, com és el cas del nombre de positius i defuncions, ja que van experimentant pujades i baixades. Ahir es va produir un repunt destacable. Concretament, Salut va notificar 312 casos nous, un centenar més que el dia anterior, i onze defuncions, onze més que el dia anterior, quan per primera vegada en quinze dies les funeràries no en van reportar cap. D'aquestes defuncions noves, nou s'han produït en hospitals o centres sociosanitaris i els dos restants encara no s'han classificat.

Finalment, ahir hi havia 236 gironins ingressats, cinc menys que dijous. D'aquests, 44 es troben a l'UCI, un més que el dia anterior.



Brot estable al Santa Caterina

D'altra banda, l'Institut d'Assistència Sanitària va informar ahir que el brot que afecta una planta d'hospitalització del Santa Caterina es manté estable, amb vint pacients afectats i catorze treballadors amb infecció activa, dos menys que dimecres. Tant el Servei de Prevenció de l'IAS, pel que fa als treballadors, com el cos assistencial, pel que fa als pacients, estan fent un seguiment acurat de les persones infectades amb els cribratges i controls corresponents, d'acord amb les directrius del Departament de Salut i protocols propis. Preventivament, i fins a nou avís, s'han restringit les visites. Només es permet un acompanyant en els casos de final de vida, persones amb targeta TSI Cuida'm parteres i menors. Aquest acompanyant ha de ser sempre la mateixa persona.

El brot es va detectar la setmana passada i tots els pacients i professionals infectats són asimptomàtics o tenen simptomatologia lleu.



Catalunya suma 79 morts

D'altra banda, Catalunya, tot i la millora dels indicadors epidèmics, va sumar 1.652 nous contagis de coronavirus i va reportar 79 morts més per la malaltia, mentre que es va estabilitzar la velocitat de propagació del virus (Rt) en 0,77 i va seguir disminuint la pressió hospitalària.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus era de 1.748, un total de 85 menys que dijous, de les quals 472 estaven a les unitats de cures intensives, dotze menys que el dia abans.

El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, segueix descendint i es va situar en 234 punts –22 menys que dijous–, lluny del màxim de 1.046 punts que es va assolir el 23 d'octubre, tot i que aquest indicador encara assenyala un perill extrem, ja que a partir de 100 es considera un risc alt.

Segons Salut, el nombre total d'infectats confirmats amb tota mena de proves des de l'inici de l'epidèmia és de 337.631, dels quals 1.652 es van notificar divendres, un total de 70 més que el dia anterior.

El nombre de morts a Catalunya comptabilitzats des de l'inici de la pandèmia és de 15.736, dels quals 79 han estat reportats des de dijous, amb un màxim diari de morts en la segona onada que es va assolir el passat 5 de novembre, amb 85 defuncions en un sol dia, i una tendència consolidada des de llavors a anar disminuint la mortalitat.

Pel que fa a la situació epidemiològica per comarques, un brot ha fet que l'Alta Ribagorça, una de les menys poblades, hagi disparat el seu risc de rebrot (EPG) fins a 917 punts, mentre que també tenen un índex extremadament alt el Pallars Jussà (866), el Moianès (635), el Solsonès (592), la Segarra (576) i Osona (491).



Més de 10.000 casos a Espanya

Finalment, el Ministeri de Sanitat va registrar 10.853 nous positius i 294 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats dijous, amb 44.668 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.628.208 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 346.850 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.208, xifra superada per Andalusia amb 10.654 i Catalunya amb 7.601.