Sanitat defineix els 15 grups de població que rebran la vacuna

La incògnita de com es distribuiran les vacunes quan arribin a Espanya comença a estar cada dia més clara. Ahir, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar en una roda de premsa els 15 grups de població que comprenen el total dels ciutadans espanyols i que aniran rebent la vacuna -si volen- a partir del gener i fins l'estiu, segons estableix el pla de vacunació contra la covid-19, que el Consell de Ministres va aprovar dimarts.

Tal com va anunciar aquesta setmana, els primers que rebran la vacuna seran els residents i el personal sanitari de residències i centres de gent gran dependent, un cop arribin les primeres dosis, a partir del gener del 2021 i fins al març. A continuació la rebrà la resta del personal sanitari i els grans dependents no institucionalitzats. En total, en la primera etapa de la vacunació es vaccinaran 2,5 milions de persones.

La segona fase tindrà lloc entre març i principis de juny, i la tercera –on la vacuna arribarà ja a tota la població– als mesos d'estiu. A més dels quatre grups que seran vacunats a la fase 1, n'hi ha 11 més però el Ministeri apunta que es definirà quins entren a la fase 2 i a la 3 depenent de la informació i la disponibilitat de les vacunes. «Serà una decisió flexible segons l'evolució del procés de vacunació», va afirmar el ministre.



La resta de grups

Aquests altres grups que acabaran a la fase 2 i 3 són: persones en situació de risc (on entrarien els majors de 64 anys); persones que viuen o treballen en comunitats amb entorns tancats; persones vulnerables per situació socioeconòmica; persones amb treballs essencials; personal docent; població infantil; adolescents; població adulta; població que viu a zones afectades per possibilitat de brot; embarassades i mares en lactància; i persones que ja tenen immunització.

Segons Illa, els grups han estat dissenyats en funció del risc de mortalitat, risc d'exposició, risc d'impacte socioeconòmic i risc de transmissió. El pla de vacunació serà sotmès a avaluació del Consell Interterritorial que es reuneix aquest divendres i posteriorment al criteri de societats científiques, col·legis professionals i associacions de pacients. «És una estratègia que s'anirà actualitzant per reduir la mortalitat amb eficàcia i protegint els grups més vulnerables», va dir.



La immunitat de les vacunes

Pel que fa al desenvolupament de les vacunes, el Centre Estatal de Recerca de Virologia i Biotecnologia Véktor, responsables de la segona vacuna russa contra la covid-19, EpiVacCorona, van informar que la seva vacuna tindrà una immunitat de mig any. «La vacunació serà estacional, la freqüència de la repetició (de la vacuna) està en procés de recerca, però almenys serà necessari tornar a inocular-la al cap de sis mesos o potser als deu», va explicar el cap de la institució.

D'altra banda, l'Eurocambra va donar ahir llum verda a permetre als estats eximir temporalment d'IVA les vacunes contra la covid-19 i els kits de prova, així com les prestacions de serveis directament relacionades amb aquestes. Amb 684 vots a favor, cinc en contra i cinc abstencions, els eurodiputats van aprovat l'esmena a la directiva de l'IVA. Amb l'actual normativa, els estats podien reduir l'IVA però no aplicar un del 0% a les vacunes i els kits de prova.