La febre de la «thermomix barata»

Els primers de la cua van ser els afortunats i van marxar amb el robot de cuina cap a casa ?La resta es van apuntar en una llista per quan el supermercat torni a tenir més unitats de Monsier Cuisine disponibles.

Els primers de la cua van ser els afortunats i van marxar amb el robot de cuina cap a casa ?La resta es van apuntar en una llista per quan el supermercat torni a tenir més unitats de Monsier Cuisine disponibles. marc martí

Cues sota la pluja per comprar el Monsieur Cuisine, un rebot de cuina que ha provocat la demanda contra la cadena de supermercats que el ven, per part del fabricant de la Thermomix per un presumpte plagi i vulneració de patent.

El matí convidava a quedar-se tancat a casa, però la pluja no va fer enrere els que volen tenir a casa un giny que faci els arrossos, les postres, les cremes i altres cuinats que prepara la Thermomix, però sense pagar els més de 1.000 euros que val el conegut rebot de cuina. I, així, abans de les nou del matí, ja hi havia un centenar de persones fent cua davant les portes del Lidl de Mas Xirgu que ahir posava en circulació més unitats del seu Monsieur Cuisine. Una «thermomix barata» que, segons sembla (amb una demanda de plagi pel mig), també facilita molt la feina a la cuina que la cadena de supermercats posava venia per poc més de 350 euros.

Això sí, aguantar la pluja només va tenir premi immediat per a menys de la meitat del centenar de clients que s'esperaven sota la pluja. Després de repartir números a la fila, per evitar corredisses que s'haurien vist si els robots de cuina haguessin estat pels primers que l'agafessin, els que estaven en els llocs de davant van marxar cap a casa amb el seu Monsieur Cuisine i la resta amb el seu nom apuntat en una llista per quan el supermercat torni a tenir més unitats disponibles d'aquesta desitjada «thermomix barata».

Les cues d'ahir a Girona demostren l'èxit comercial de Lidl amb el seu Monsieur Cuisine que, veient la reacció del fabricant alemany de Thermomix, no ha de ser petit. Vorwerk ha portat la cadena de supermercats a judici amb una demanda al Jutjat Mercantil de Barcelona per un presumpte plagi i vulneració de la patent del seu conegut robot de cuina. La justícia decidirà si Monsieur Cuisine és una còpia de la Thermomix, però, veient les cues d'ahir sembla clar que molts gironins ja tenen clar el seu veredicte: volen un robot de cuina.