El nombre de morts setmanals a la regió de Girona es redueix a la meitat en catorze dies

Els principals indicadors de la pandèmia segueixen experimentant descensos diaris destacables, fet que permet una estabilització del contagi. Una de les dades que baixa amb més dificultats és la d'hospitalitzats i crítics, tal com han manifestat experts més d'una vegada. Com a conseqüència, encara es produeix una xifra de defuncions per coronavirus destacada cada setmana a la Regió Sanitària de Girona.

També és cert que la millora dels darrers dies, quan ja s'ha superat el pic de la segona onada i les dades són similars a les d'abans que comencés, s'ha evidenciat en el nombre de morts. Segons les dades que publica diàriament l'Agència de Salut Pública de Catalunya, durant la setmana del 4 al 10 de novembre –quan tot just s'acabava de superar el pic de la pandèmia– van morir 64 persones per coronavirus a Girona, la xifra setmanal més alta de la segona onada. En canvi, la setmana del 18 al 24 d'aquest mes –catorze dies després–n'han mort 32, la meitat. Es tracta, doncs, d'una dada esperançadora, ja que va seguint una tendència a la baixa. Concretament, ahir es van sumar sis noves defuncions, cinc menys que el dia anterior. Del total, dues han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris, una en una residència i la resta encara no s'han classificat.

D'altra banda, ahir el nombre d'hospitalitzats va tornar a baixar en cinc gironins menys i els crítics es van mantenir en 44, com el dia anterior. Una de les dades que va experimentar una davallada més destacable és la de nous positius. Ahir, Salut en va notificar 179, gairebé la meitat que divendres.

Finalment, el risc de rebrot va baixar tretze punts fins als 251 punts i la velocitat de propagació del contagi es va mantenir en 0,76, igual que divendres.

Quant a municipis, el risc de rebrot a Puigcerdà s'ha moderat i ha baixat de la primera a la tercera posició de Catalunya. Seguidament, Sant Feliu de Guíxols és el tercer municipi de més de 20.000 habitants amb la taxa de velocitat de contagi més alta (1,81) i Banyoles, on aquesta setmana s'ha fet un cribratge intensiu de tres dies, és el municipi amb la incidència acumulada dels darrers catorze dies més alta.



Més de 1.000 casos a Catalunya

Respecte a les dades globals de Catalunya, ahir es van sumar 1.546 nous contagis. Per tant, encara no s'aconsegueix l'objectiu de Salut de baixar del miler de casos diaris per tal de seguir les fases de reobertura amb xifres estables. A més, es van sumar 61 morts per la malaltia, mentre que va baixar una centèsima la velocitat de propagació de virus (Rt), fins a 0,76, i va seguir disminuint la pressió hospitalària.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades, el nombre de persones hospitalitzades ahir era de 1.655, un total de 93 menys que divendres, de les que 468 són a les unitats de cures intensives, quatre menys que el dia abans.

El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, segueix baixant i es va situar en 216 punts –18 menys que divendres-, lluny del màxim de 1.046 punts que es va assolir el 23 d'octubre, tot i que aquest indicador encara assenyala perill, ja que a partir de 100 es considera un risc alt.