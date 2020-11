Pimec calcula que un 30% de les empreses tancarà i una de cada tres farà fora empleats

Un trenta per cent de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, sobretot les regentades per autònoms, tancarà en els pròxims mesos com a conseqüència de les dues onades de la pandèmia de la covid-19, que també provocarà que un altre trenta per cent dels actuals expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) concloguin amb acomiadaments.

El president de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep González, va avançar aquest pronòstic en una entrevista ahir al canal 3/24, en què va explicar que fins al setembre els estudis apuntaven al tancament d'un vint per cent de les societats. La segona onada del coronavirus, va afegir, ha agreujat la predicció de tancament, sobretot en aquells sectors que més temps han hagut d'estar tancats per les restriccions imposades, com la restauració o l'oci. «No som molt optimistes que es pugui recuperar» tota l'ocupació, va dir González, que va indicar que un altre trenta per cent de les empreses no podrà mantenir tota la plantilla.

El president de PIMEC va reconèixer que es tracta «d'unes xifres tremendes» en una situació «molt trista», i va reiterar que cal que l'administració augmenti les partides destinades als ajuts a les empreses, especialment els autònoms, perquè, a més, així li sortirà més barat a l'Estat fer front al drama social de l'atur i el cost de la desocupació.

González, davant l'argument que no hi ha més diners, va reclamar que es «revisin els compromisos» pactats per l'administració perquè, en l'actual situació de pandèmia, cal «prioritzar les partides» destinades a la recuperació econòmica enfront d'acords previs a la crisi del coronavirus: «El tema dels diners és una constant. Nosaltres sempre hem dit que com més generositat en les ajudes a les empreses afectades, menys empreses tancades. I això vol dir que, a mitjà termini, a l'Estat també li costarà menys». El president de Pimec va estimar que l'administració hauria de destinar entre 20.000 i 30.000 milions en ajudes a les empreses per evitar els tancaments.

Josep González va apostar també per una exempció fiscal, més que per una política de concessió de crèdits, ja que aquests «s'han de tornar» i, si bé és cert que fins ara «han funcionat molt bé», generaran problemes de tresoreria en el moment de seva devolució. Segons les dades de PIMEC, un 17 per cent de les empreses té problemes de tresoreria ara i un 57 per cent els tindrà el 2021, el que dóna un 74 per cent de societats amb manca de liquiditat.

Davant de l'inici de la campanya de Nadal, González va dir que no és «molt optimista», atès que es manté la situació d'incertesa i la contenció del consum, el que es traduirà també en una contracció de l'ocupació.

González va demanar als restauradors que siguin els primers a complir i fer complir els requisits indicats per l'administració per a la seva reobertura. «Sens dubte, han de mirar més», va afegir el president de la Pimec, que va demanar que siguin «molt rigorosos» a fer complir la normativa, ja que altrament es tornaran a tancar els establiments. També va demanar a Mossos d'Esquadra i policies locals que s'impliquin en el compliment de les mesures.

González va informar que PIMEC ha rebut fins al moment uns 200 projectes per als quals es demanarà finançament de les ajudes concedides per Europa, davant les quals confia que «no es repeteixi la història» i acabin massivament en grans empreses.

Pel que fa al fracàs del procés de fusió entre el Banc Sabadell i el BBVA, González va lamentar que no hi hagi una política de concentració bancària que impliqui també una internacionalització del sector. El president de PIMEC va explicar que la concentració bancària ha derivat en què les petites i mitjanes empreses hagin vist molt reduït el mercat a què pot acudir a la recerca de finançament, en què a més «no hi ha competència». «Se'ls acaben les opcions», va subratllar.