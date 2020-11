Preocupació en el sector de l'hostaleria per la reducció de vols de Ryanair

Preocupació en el sector de l'hostaleria de les comarques gironines per l'impacte que pot tenir la progressiva reducció de vols de Ryanair a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Els representants del sector, tanmateix, ho atribueixen a múltiples causes: d'una banda, la covid-19, que ha incrementat exponencialment les restriccions a l'hora de viatjar; però també a la decisió de facilitar la implantació de companyia de baix cost a l'aeroport de Barcelona (cosa que va succeir el 2010) i als conflictes laborals interns amb els treballadors.

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, afirma que els «preocupa» la reducció de vols de Ryanair perquè «això era una porta d'entrada important del turisme de qualitat, ja que Ryanair portava gent amb poder adquisitiu: gent que venia a passar un cap de setmana, joves...». En aquest sentit, admet que la companyia és «especial», però considera que els treballadors de Girona tampoc li han facilitat les coses: «Ryanair va passar de tenir aquí de zero a 200 treballadors, però la gent mai en té prou i s'han organitzat en comitès d'empresa, han muntat pollastres enormes i l'empresa no està acostumada a aquestes coses», assenyala Escudero. Per al president de la Federació, però, també hi influeix el fet que AENA facilités la implantació de Ryanair a l'aeroport del Prat: «Això ens va fer molt de mal», afirma. Per això, considera que l'aeroport de Girona necessita «la seva pròpia autonomia» però recorda que AENA hi té diverses inversions previstes, com el futur baixador del TAV, tot i que tem que la crisi pugui frenar-les.

El gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, està d'acord amb què la decisió de permetre la instal·lació de Ryanair a Barcelona ha estat perjudicial per a Girona, tal com es preveia. Sabrià explica que, en el seu cas, la reducció de vols els afectarà, sobertot, durant la temporada mitjana i baixa. «L'aeroport no és trascendent al juliol i a l'agost, ja que el turisme francès arriba majoritàriament en cotxe i als europeus que venen en avió no els fa mandra volar fins a Barcelona, ja que es quedaran durant diversos dies. Però per als turistes que fan escapades de dos o tres dies en temporada baixa o mitjana, l'aeroport de Girona és cabadal, perquè no els surt a compte volar a Barcelona i després venir a la Costa Brava, ja que no tenen temps», explica Sabrià. I és en aquesta temporada baixa o mitjana on recau, precisament, l'èxit o el fracàs de l'any: «La temporada alta, generalment, sempre va bé, i no tenim problemes per omplir. Però tenir un 58% o un 68% d'ocupació en temporada mitja et pot fer variar molt la facturació final d'aquell any», assenyala Sabrià.

De tota manera, i després d'un estiu que ha estat bo malgrat les circumstàncies de la pandèmia, el gerent del Grup Costa Brava Centre es mostra optimista de cara als propers tres anys: «En un entorn de seguretat sanitària, i tenint una geografia fantàstica, amb l'aeroport més proper a la costa per al mercat britànic, suec i de bona part d'Europa, estarem més ben situats que ningú, i a més la gent deixarà d'anar una temporada a destins que no siguin segurs del tot, com per exemple el nord d'Àfrica», preveu. A més, creu que la sortida d'una situació crítica farà que la gent tingui més ganes de gastar i recuperar el temps perdut, i per tant augura que les temporadades de 2021, 2022 i 2023 seran «molt bones».

Finalment, el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotras, també confia que, un cop superada la pandèmia de la covid-19, la demanda de transport aeri cap a la Costa Brava es recuperarà i per tant les companyies aèries recuperaran els vols. «Confiem en poder donar la volta a la situació, i el proper estiu ja poder recuperar part del que hem perdut», afirma, tot grantint que estan treballant per aconseguir-ho.