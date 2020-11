El temporal deixa onades de més de quatre metres al litoral

El temporal de llevant d'ahir va deixar imatges espectaculars al litoral de la Costa Brava, amb onades de fins a més de quatre metres. El vent va bufar amb ràfegues que van superar els 70 quilòmetres per hora en alguns punts de Catalunya. Els Bombers van realitzar 64 sortides fins a les dues del migdia, cap de les quals de gravetat. Girona va ser el lloc de Catalunya on es van haver de fer més sortides, 25, la majoria de les quals per inundacions de baixos, neteja de calçada amb fang i pedres o retirades d'arbres i branques. El cabal del riu Ter va pujar i ahir a la tarda l'estació de Ripoll superava el nivell d'alerta. El mateix va succeir amb l'Onyar a Riudellots, amb un cabal de 21 m3/s. Les pluges també van desbordar diverses rieres i passallisos. Una furgoneta va quedar encallada al rec de Vilobí d'Onyar i els Bombers la van haver de rescatar.

Protecció Civil de la Generalitat va activar dissabte en fase d'alerta el pla Ventcat davant la previsió de fortes ventades a alguns punts de Catalunya. A la costa, l'alerta va ser pel fort onatge i es va recomanar no acostar-se a espigons i esculleres.

Pel que fa a la pluja, les precipitacions dels darrers dies -des de dimecres fins ahir dissabte- es van concentrar, sobretot, a les comarques de la Selva, Garrotxa, Osona, Vallès Oriental i Alt Empordà. Destaquen els 162 litres acumulats a Santa Coloma de Farners, els 135 litres del Puig Sesolles, els 131 litres de Santa Pau, els 126 litres de Torroella de Fluvià, els 114 litres d'Anglès o els 109 litres de Sant Esteve de Palautordera. Les pluges van començar de matinada, amb forts xàfecs. El telèfon d'emergències 112 va rebre 50 trucades i 32 avisos als Bombers de la Generalitat.

La majoria de les incidències van ser per inundacions de baixos i filtracions d'aigua, cap de gravetat. Un dels serveis destacats va ser divendres al vespre a Sant Pere de Vilamajor, amb la caiguda d'un llamp sobre una casa, que va afectar la instal·lació elèctrica i va cremar una mica de fals sostre.

Rescat a Vilobí

D'altra banda, a Vilobí d'Onyar es va rebre l'avís ahir a les 17.48 h que un furgoneta havia quedat encallada a un rec. Es va haver de rescatar el conductor assegurant escales entre la riba i el vehicle. Un tractorista que es va posar dins el rec va contenir la corrent. Cap persona va resultar ferida. Les pluges van desbordar diverses rieres.

A les comarques on més va ploure, al llarg d'ahir hi va haver registres de fins a 80 litres per metre quadrat. En aquest cas, destaquen registres de divendres com els 76,5 litres del Puig Sesolles o els 71,3 de la Vall d'en Bas. La pluja va provocar, en dotze hores, acumulacions d'aigua importants a l'Escala, amb 36,4 litres, Figueres, amb 35,2 litres, o Portbou, amb 33,6 litres, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya i Meteoclimàtic.

Puja el nivell del Ter i l'Onyar

El cabal de la presa del Pasteral de Girona, que forma part del sistema del riu Ter, va augmentar lleugerament ahir. Segons informava Protecció Civil, el cabdal de l'aigua alliberada d'aquesta presa ha passat dels 21 als 30 metres cúbics, amb un nivell més alt de l'habitual però que no suposava risc d'inundació.

A la tarda, l'Agència Catalunya de l'Aigua va demanar precaució en diversos punts de la conca del Ter. Al seu pas per Ripoll, el riu portava un cabal de 116 m3/s, superant el llindar d'alerta, mentre que l'Onyar a Riudellots de la Selva tenia un cabal de 21 m3/s, també superant el llindar d'alerta.