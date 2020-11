El Bisbat de Girona cedeix una part de l'edifici de la Providència a l'Ajuntament d'Olot per a usos socials

El Bisbat de Girona i l'Ajuntament d'Olot han signat la cessió d'una part de l'edifici de la Divina Providència per tal que el consistori pugui fer-hi projectes socials i educatius. Aquest edifici havia estat un convent de monges clarisses, on el 1892 van començar a fer tasques educatives per a famílies vulnerables. El desembre de 2018, les poques monges que hi quedaven van abandonar l'edifici, però van demanar que el cedissin a l'Ajuntament per poder-hi fer projectes formatius. Una cessió que s'ha oficialitzat aquest dilluns 30 de novembre. De moment, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ja ha avançat que el pati i part dels espais interiors seran per a l'agrupament d'escoltes, però ja estan treballant en altres projectes.