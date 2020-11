La feina dels Tedax no s'atura i s'incrementa tot i la pandèmia

Més activitat. Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ) dels Mossos d'Esquadra a Girona han gairebé duplicat la feina aquest 2020, quan encara falta un mes per acabar-lo.

Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ) dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona actuen sempre per requeriment: és a dir, quan algú els avisa d'alguna troballa d'un artefacte explosiu o per altres tipus d'emergències que requereixin la seva presència, com ara una alarma per una bomba o una explosió, entre d'altres.

La seva feina, per tant, varia en funció de la demanda, i enguany, amb la situació de pandèmia, el conseqüent confinament i la baixada de la mobilitat, semblaria que la seva feina també hauria d'anar a la baixa. Però és ben al contrari: els Tedax de Girona gairebé han duplicat les actuacions respecte a tot l'any passat, i això que el 2020 encara no s'ha acabat.

En total, fins a 23 de novembre havien realitzat 427 serveis, que han suposat el comís -i en alguns casos, també la neutralització- d'artefactes, pirotècnia, artificis i bengales. Al llarg de tot l'any passat, la xifra d'actuacions va ser molt menor: un total de 215.

El responsable dels Tedax a Girona -que, per seguretat, manté l'anonimat- explica que, com que actuen per requeriment, d'un any per l'altre poden canviar molt les coses per al seu grup policial. Enguany pensaven rebre menys requeriments, sobretot durant els mesos de confinament, però ha estat a la inversa. Fins i tot en ple tancament, malgrat totes les restriccions de mobilitat, van rebre alertes. Per exemple, la d'un ciutadà anònim -que no es va identificar, segurament, per no ser sancionat, ja que no podia estar al carrer- va alertar a finals de març a la Policia Local de Pals que havia localitzat un artefacte. Es tractava d'una bengala francesa, que serveix com a balisa senyalitzadora de maniobres militars i que utilitza la marina francesa. Una unitat dels Tedax la va desactivar al mateix lloc on es va trobar. Se sospita que el temporal marítim va fer arribar l'artefacte fins a la sorra de la platja gironina.

Aquest és un dels serveis que ha tingut ocupats els Tedax enguany, però n'hi ha molts altres. Un dels que encara els porta feina és una excavació arqueològica de Capmany, on el mes de juny van aparèixer projectils de la Guerra Civil que els especialistes en explosius dels Mossos van retirar amb seguretat per després neutralitzar-los. A mesura que s'ha excavat, tanmateix, n'han aparegut més, i això està fent que els Tedax tinguin més feina en aquesta àrea propera a la carretera Gi-504.



Granades al riu

Una de les altres sorpreses d'aquest any ha anat acompanyada d'un fenomen meteorològic, el temporal Gloria. Els especialistes en desactivació d'explosius dels Mossos van haver d'actuar després que la crescuda d'un riu deixés al descobert quinze granades de mà a la Vall d'en Bas. Un ciutadà en va localitzar una i la resta, el grup especialitzat del cos policial. La Vall d'en Bas és una àrea de la Garrotxa que va estar dins d'una de les rutes que va seguir l'exèrcit de la Segona República en la retirada. No es descarta que per la mateixa zona hi pugui haver més artefactes, i per això està previst que els Tedax hi tornin per fer una nova inspecció quan torni a baixar l'aigua.

La majoria dels artefactes que es troben a la província són de la Guerra Civil i, sobretot, es localitzen en àrees de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. Apareixen a la muntanya, als camps o, en alguns casos, en domicilis. Hi ha, però, serveis dels Tedax que d'entrada semblen una cosa però n'acaben essent una altra: per exemple, es troben amb restes de possibles artefactes que al final no ho són, com el cas d'una bombona de gas que semblava una bomba.



Alerta per bombes simulades

A banda d'artilleria de períodes històrics, també treballen amb artefactes i explosius que són utilitzats per la delinqüència comuna, però també salten totes les alarmes amb artefactes simulats. L'any passat, per exemple, van trobar-se amb dos casos, inclosa una falsa bomba en un maletí que després va resultar ser un artefacte simulat d'un grup de paintball.

Però el que segurament més crida l'atenció, i que el treballador que la va trobar recordarà sempre, és el moment en què desballestaven un cotxe: a terra els va caure una possible bomba. Estava enganxada sota el cotxe i els Tedax van constatar que no era un explosiu, sinó que era una simulació que utilitzava una persona que impartia classes de seguretat i se la va oblidar al vehicle.



El robot, per a casos extrems

A les comarques de Girona, en casos extrems s'ha pogut veure com els membres de la unitat Tedax utilitzen un robot. El caporal responsable del grup explica que s'activa en casos en els quals «no ho veuen clar». L'aparell el comanden a distància els agents. A Girona no s'ha fet servir gaire, unes sis o set vegades, i en tots els casos el resultat ha estat positiu.

En la feina d'aquesta unitat dels Mossos és clau la formació i els membres estan en procés continu de reciclatge per adaptar-se a les novetats d'aquest món.