Madrenas i Geis es presenten a les primàries per encapçalar la llista de JxCat a Girona

Marta Madrenas i Gemma Geis es presentarana les primàries per encapçalar la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les comarques gironines a les eleccions del 14-F.







Madrenas

Geis

Per les comarques gironines.

Per la situació de pandèmia que viu el país.

Per lleialtat al MHP @KRLS.

Per fer equip amb @LauraBorras.

Per la independència de Catalunya.



Faig el pas per seguir al costat de la gent. — Gemma Geis i Carreras ?? (@GemmaGeis) November 30, 2020

Madrenas ha decidit fer el pas i, per tant, Marta Madrenas, que és alcaldessa de Girona d'ençà del 2016, va anar de número 3 a la llista de JxCat a les últimes eleccions al Parlament, celebrades el 21 de desembre del 2017. Ho va fer per darrere de Geis, que encapçalava la llista, i de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Gemma Geis , portaveu de JxCat al Parlament, ha decidit presentar-se a lesper a encapçalar la llista del partit aen les pròximes eleccions catalanes.Geis vol "revalidar el seu compromís" amb l'expresident Carles Puigdemont , amb les comarques gironines i amb el projecte de JxCat per "avançar cap a la independència", segons ha explicat en un comunicat.Nascuda a Girona el 1979, llicenciada en dret per la Universitat de Girona, de la qual ha estat professora i vicerectora, Geis va ser un dels fitxatges independents que Puigdemont va incorporar a la seva llista per a les eleccions del 21 de desembre de 2017.Col·legiada com a advocada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, Geis ha estat en aquesta legislatura portaveu adjunta de Junts al Parlament i des de la renúncia d' Eduard Pujol ha passat a ser la portaveu del grup.Considerada com un perfil fidel a Puigdemont, Geis va participar activament en la posada en marxa organitzativa primer de la Crida Nacional per la República i després de l'activació de JxCat com a partit.