El temporal deixa més de 150 litres per metre quadrat a la Selva, la Garrotxa i el Ripollès

El temporal de llevant que es va produir entre dimecres i divendres ha deixat abundants pluges a les comarques gironines, en alguns moments amb tempesta i puntualment amb calamarsa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la precipitació acumulada d'aquest temporal va deixar uns registres que superaven els 100 litres per metre quadrat a diverses estacions del territori català, encapçalades pel Montseny, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, que puntualment van estar per sobre dels 150 litres.

De més a menys, destaquen els 177 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, els 174 de Santa Pau, els 167 de Lliurona, els 147 de Sils, els 141 d'Anglès, els 140 de Molló-Fabert i les Planes d'Hostoles, o els 136 de Maià de Montcal. En alguns moments del temporal, la pluja va anar acompanyada de tempesta, sobretot la nit del divendres al dissabte. Les tempestes van arribar des del mar, on van caure la major part dels llamps, i van afectar sobretot les comarques del litoral i prelitoral.

La precipitació va ser en forma de neu a partir d'uns 1.800 metres, i lleugerament per sota durant la matinada del dissabte. Els gruixos més importants es van acumular a l'Alt Berguedà, la Cerdanya i especialment al Ripollès, on per sobre dels 2.000 metres es van mesurar gruixos considerables, ja que es va registrar prop de mig metre de neu a la capçalera del Ter.

De fet, l'aigua acumulada va ser tanta que el pantà de Susqueda va haver de tornar a desembassar ahir al migdia per sobre del seu cabal habitual, concretament 55 metres cúbics per segon.



El novembre més càlid

Per contra, segons informa el meteoròleg Gerard Taulé, aquest onvembre ha estat el més càlides des de 1884 al centre de Girona, segons les dades de l'observatori de la Séquia. La mitjana ha estat de 14,9 graus.