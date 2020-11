Tremosa apunta que entre el 25 i el 30% de negocis catalans hauran de tancar

El conseller d'Empresa i Coneixement en funcions, Ramon Tremosa, va alertar ahir que entre el 25 i el 30% dels negocis catalans hauran de tancar per la pandèmia, segons els indicadors que té el seu departament i que va dir que coincideixen amb les estimacions dels Gremis de Restauració i Pimec.

En una entrevista a RAC1, el conseller va reclamar al Govern espanyol que emeti deute per tal «d'aguantar» els negocis uns mesos fins que, previsiblement, l'inici de la vacunació millori la situació, de manera que s'evitaria «una mortalitat altíssima» d'establiments. «Per què té por de recórrer a l'endeutament per salvar les empreses? Tenen capacitat de foc i endeutament, per què no l'utilitzen tot?», va preguntar, i va afirmar que el Govern central cobra tots els impostos, que pot accedir a línies de crèdit barat europeu i que a més ven deute públic «en grans quantitats» i a interès 0, motiu pel qual demana que Catalunya també pugui emetre deute públic.

És per això que el conseller va exigir «molta més implicació» de l'Estat en el rescat dels sectors afectats i va assegurar que es tracta d'una demanda «d'absolut consens». Segons va apuntar, mesos després del primer tancament, sobretot els negocis relacionats amb el turisme –comerç, restauració i immobiliari- han caigut «a plom», amb uns indicadors de «desastre total», amb caigudes d'entre el 70 i el 85%. En la mateixa línia, va lamentar que quan passeja per Barcelona ja veu «moltes empreses tancades».

En aquest sentit, el conseller va reclamar al Govern espanyol que s'endeuti i va recordar que Catalunya no pot fer-ho des del FLA de Cristóbal Montoro del 2012. En ser preguntat sobre si s'hauria pogut demanar poder tornar a emetre deute en la negociació dels pressupostos a l'Estat, Tremosa va respondre que «s'hauria pogut posar sobre la taula», però va admetre que ni ERC ni JxCat ho van arribar a fer perquè era una opció que el Govern espanyol «ni contemplava».

D'altra banda, va criticar que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (Sepe) «no paga des del mes d'agost» i que no s'han ajornat grans impostos ni hi ha hagut injeccions de capital, segons ell.

Uns 220 milions en ajudes

El conseller va defensar que el Govern està fent «esforços» per ajudar els sectors i va assegurar que la Conselleria repartirà 220 milions d'euros en ajudes i subvencions a empreses durant l'últim trimestre del 2020 per ajudar-les a afrontar la crisi de la covid-19. Tremosa va defensar que és un «esforç important» perquè el pressupost del departament és de 270 milions d'euros, sense la partida que es destina a les universitats.

D'altra banda, el conseller va assegurar que aquesta segona onada de coronavirus és menys mortal que l'anterior, però va sostenir que «ara la pandèmia és econòmica i social». Per això, creu que s'ha de protegir el sistema sanitari, que està molt «estressat», i vetllar perquè els professionals puguin fer vacances i recuperar-se davant la possibilitat que hi hagi una tercera onada de contagis.