La Vall d'en Bas carrega contra l'Ajuntament d'Olot i veu "inadmissible" la seva manca de diàleg amb les variants

L'alcalde de la Vall d'en Bas (Garrotxa), Lluís Amat, ha exigit a l'Ajuntament d'Olot "respecte a l'autonomia dels municipis" i "defensar la veritat i els interessos dels veïns" sobre el traçat de les variants. En aquest sentit, Amat creu que és "inadmissible" la falta de diàleg del consistori de la capital de la Garrotxa amb la resta de municipis.

Amat ha afirmat que comprèn "la necessitat" d'Olot per tenir la nova variant, però no accepta les maneres com està actuant la capital garrotxina. A més, l'alcalde ha avisat que l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de la variant d'Olot "ha caducat" i caldrà fer-lo de nou