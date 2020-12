Aquest any fes una videotrucada i parla amb el patge reial

Estem a punt d'encarar un Nadal diferent, amb limitacions a causa de la situació sanitària, però igualment serà un Nadal de màgia i il·lusió, especialment per als petits de la casa. Seran unes festes on les tradicions també s'hauran d'adaptar a la realitat actual.

Aquest any el patge reial del Diari de Girona manté la seva cita amb els nens i nenes per poder escoltar les seves demandes i traslladar-les a Ses Majestats els Reis d'Orient, però el sistema de comunicació serà diferent de l'habitual. En lloc de portar la carta al patge reial aquest any entrarà a casa de tots els infants que ho vulguin d'una manera també màgica i il·lusionant. La iniciativa compta amb el patrocini de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Casa de Cultura.

El sistema és molt fàcil i només cal seguir uns passos. Primer de tot cal registrar-se gra­tuïtament en aquest enllaç i deixar les dades i un mail de contacte. Pots explicar breument què demanes als Reis Mags i quins són els teus desitjos. Els pares evidentment també poden deixar un comentari i explicar-nos com s'han portat els nens i nenes ja que això sempre és molt d'interès per als Reis... i, posteriorment, et contactarem per dir-te quin dia i a quina hora tindrà lloc la trucada del patge, que serà els dies 28 i 29 de desembre a la tarda. Farem videotrucades de 5 minuts per poder parlar amb el màxim de nens i nenes. La reserva es pot formalitzar a partir d'avui mateix. D'aquesta manera la voluntat és que el patge reial del Diari de Girona mantingui el contacte amb la mainada gironina tal com ve fent des de sempre. Les videotrucades s'hauran de reservar abans del 16 de desembre. A partir del dia 22 es contactarà amb tots els participants que hagin demanat parlar amb el patge reial per concretar el dia i l'hora de la seva trobada. Les video­trucades seran limitades i l'horari de les trucades ­s'establirà segons les bases establertes per l'organització.

Les bases es poden consultar a la pàgina de registre i la limitació de participants és de 150 inscrits.

· Registra't gratuïtament en aquest enllaç