Campanya de Nadal per impulsar i regalar turisme de proximitat a la Costa Brava i el Pirineu gironí

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha engegat una campanya per promocionar el territori a través de 110 paquets regal. Aprofitant les festes de Nadal, ha obert una pàgina web on s'hi inclouen propostes i experiències que van des dels 2 euros fins als més de 300. S'hi poden trobar escapades, menús degustació, activitats a la natura, tastos singulars, experiències de benestar, visites culturals o batejos de golf, entre d'altres. La campanya, que s'ha batejat amb el nom 'Regala moments a la Costa Brava i el Pirineu de Girona', s'adreça al públic català amb l'objectiu d'impulsar el turisme de proximitat i la descoberta del territori. Tots paquets regal tenen validesa fins al desembre del 2021.

La campanya turística s'engega aquest dimarts i durarà fins a finals de gener. L'objectiu, concreta el Patronat, és "contribuir a reactivar l'activitat al sector turístic de la demarcació i promocionar la diversitat de productes i serveis que ofereix la destinació".

La campanya s'articula a través d'una pàgina web, que ja s'ha posat en línia, i que inclou fins a 110 propostes diferents. Els preus dels productes i experiències oscil·len entre els 2 euros i els més de 300. S'hi troben des de propostes específiques fins a d'altres que combinen diversos serveis. Totes van dirigides a famílies, parelles o grups.

La web es concep com un recull de totes les propostes que ofereix el territori, que es poden adquirir directament a les empreses o als municipis que participen en la campanya. Els diferents productes i paquets regals s'han agrupat per interessos. N'hi ha set de diferents: escapades, restaurants, enogastronomia, salut i benestar, cultura, golf i natura activa.

Entre les activitats que s'ofereixen, per exemple, hi ha caps de setmana a Lloret de Mar (Selva) per descobrir els espais culturals del municipi. O batejos de golf a clubs de la Costa Brava o una estada amb els productors locals de formatges al Pla de l'Estany.

També hi ha salts amb paracaigudes, excursions amb e-bike i cavall o un curs per aprendre a pilotar una avioneta mentre se sobrevola la badia de Roses (Alt Empordà). La web inclou nombroses propostes, com ara pícnics entre vinyes, menús degustació a restaurants, un taller per aprendre a destil·lar ginebra a partir de les plantes del territori amb l'assessorament de botànics, banys de bosc, tastos de flors silvestres o sensorials, tractaments relaxants o escapades de benestar amb allotjament, entre d'altres.

Segona represa

Arran de les restriccions per frenar la covid-19 que van entrar en vigor a finals d'octubre, el Patronat va aturar la campanya promocional centrada a impulsar el turisme de proximitat durant els caps de setmana i els ponts de tardor. Sobretot, perquè el toc de queda nocturn, el confinament municipal de caps de setmana, el tancament d'equipaments i la suspensió de determinades activitats ho feien inviable.

Ara, però, amb la segona represa, el Patronat ha decidit aprofitar la volada que poden suposar les festes per impulsar 'Regala moments a la Costa Brava i el Pirineu de Girona'. La campanya neix en col·laboració amb les entitats i empreses privades del territori integrades dins els clubs de màrqueting de producte del Patronat.