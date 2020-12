Inicien les obres de reforma de la variant de Banyoles

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha iniciat les obres de reforma de la c-66 en el tram conegut com la variant de Banyoles que va des del polígon industrial de Pont Xetmar a Cornellà del Terri fins la zona de les coves de Serinyà. Aquesta obra, llargament reclamada, preveu la construcció de diferents trams de tres carrils (2+1), per tal de facilitar els avançaments amb un eixamplament de la calçada on s'aixecaran unes barreres metàl·liques a la mitjana entre els dos sentits de la marxa per evitar xocs frontals.

També esta previst ampliar i allargar els diferents vials d'accés d'incorporació a la variant amb la finalitat de millorar-ne la seguretat. El projecte també inclou la construcció de diferents rotondes per eliminar cruïlles i distribuir el trànsit com la de l'accés a Banyoles pel barri de Can Puig iniciada fa unes setmanes.

Aquesta obra és una continuïtat de la que s'està fent en el tram entre Besalú i Serinyà, que ja es troba molt avançada amb la previsió que finalitzi a principis de l'any que ve. La variant de Banyoles, que va ser construïda a principis dels anys 90 amb motiu dels Jocs Olímpics, suporta el pas de 28.000 vehicles diaris. Les obres de reforma afectaran 8,5 km de la carretera C-66, duraran 16 mesos i tenen un pressupost de 13,3 milions d'euros.