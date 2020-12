Madrenas i Geis s'enfrontaran en les primàries de la llista de JxCat a Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis, s'enfrontaran en les primàries per encapçalar la llista de JxCat a les comarques gironines per a les eleccions del 14-F. Ambdues són actualment parlamentàries i molt properes a l'òrbita de Carles Puigdemont, i totes dues ja havien mostrat anteriorment la seva predisposició a liderar la candidatura de la demarcació. Queda la incògnita, tanmateix, de si acabarà essent el propi Puigdemont qui lideri la candidatura gironina.

Un cop escollida Laura Borràs com a presidenciable, JxCat va donar ahir el tret de sortida al procés de primàries a les circumscripcions. La primera a anunciar la seva disposició a presentar-se per Girona va ser Gemma Geis, que ho va fer a través d'un vídeo a Twitter, tot mostrant la seva «lleialtat» a Puigdemont i afirmant que desitja «formar equip» amb Borràs. «Em comprometo a dedicar el 100% del meu temps a les comarques gironines, a treballar amb empatia, amb capacitat d'autocrítica, escoltant a tothom, amb rigorositat i transparència» assenyala Geis en el vídeo, i afegeix el seu compromís per ajudar a «aixecar les comarques gironines després de la covid, lluitar contra a pandèmia i reprendre el camí del nostre país cap a la independència». Geis, de 41 anys i professora de Dret a la UdG (universitat de la qual havia estat vicerectora entre 2013 i 2017), ja compta amb web i eslògan: «Junts al costat de la gent».

Després d'una extensa trajectòria en l'àmbit acadèmic, Geis va entrar plenament en política l'any 2017, quan va encapçalar la llista de JxCat per Girona a les eleccions del 21 de desembre. Va ser llavors quan es va convertir en diputada i, arran de la renúncia d'Eduard Pujol per una acusació d'abús sexual, es va convertir el passat mes d'octubre en portaveu de la formació independentista al Parlament.



La decisió de Madrenas

Després de l'anunci de Geis, ahir al matí, fons properes a Marta Madrenas van confirmar que l'alcaldessa de Girona també té previst presentar-se a les primàries gironines. Segons van assegurar, la decisió ja és ferma, tot i que Madrenas no l'ha anunciat encara oficialment. L'alcaldessa gironina, de 53 anys i advocada de professió, també és actualment diputada, ja que va ser la número 3 de la llista de JxCat a les eleccions de 2017.

Igual que Geis, Madrenas també està molt vinculada a Puigdemont, a qui va substituir a l'alcaldia de Girona després que la primera opció -Albert Ballesta- dimitís per problemes de governabilitat poc després d'assumir el càrrec. En els comicis de 2019, la llista de Madrenas va ser la més votada a Girona, tot i que no va aconseguir la majoria absoluta i actualment governa en minoria juntament amb Esquerra.

Qui també va anunciar la seva voluntat de presentar-se a les primàries de Junts a Girona va ser Albert Riera, exregidor d'Unió i exgerent de l'Ajuntament de Girona.

Tot i això, encara queda en l'aire la decisió que pugui prendre Puigdemont, que va renunciar a presentar-se a les primàries per a ser presidenciable però que va assegurar que mantenia la seva voluntat d'anar a la llista. D'aquesta manera, l'expresident català podria presenar-se en aquesta segona volta per ser el número 2 de Barcelona, o també optar per ser el cap de llista per Girona. Pren força, tanmateix, la possibilitat que una tercera volta sigui la direcció del partit qui el proposi directament com a número u per Barcelona, per davant de Borràs. Les bases validarien aquesta proposta de l'executiva. La pròpia Borràs ja ha remarcat que l'expresident del Govern tindrà el paper que ell vulgui tenir i que hi ha «unanimitat» al partit en aquesta línia.



La cursa electoral

Amb l'inici de la «carrera» de les primàries, JxCat se suma a la resta de partits gironins que estan escollint els seus caps de llista per al 14-F. De moment, ja ho té clar Esquerra, que presentarà Teresa Jordà, i Demòcrates, que ha triat el mosso d'esquadra Albert Donaire; en ambdós casos a través de primàries. En Comú Podem ha anunciat el «fitxatge» de Rosa Lluch com a cap de llista, mentre que per part del PNC es perfila l'exportaveu de JxCat a Girona Carles Ribas. Per la seva banda, el PDeCAT està pendent del seu propi procés de primàries, tot i que els noms que sonen amb més força són els de Jaume Dulsat i Jordi Masquef. El PSC, mentrestant, ja ha anunciat que Rafel Bruguera no repetirà com a cap de llista, i malgrat que encara no ha escollit el seu substitut, totes les mirades apunten la portaveu del partit a l'Ajuntament de Girona i a la Diputació, Sílvia Paneque. Finalment, PP i Cs encara no han fet públics els seus candidats.