Els organitzadors de colònies han perdut un 80% de la seva facturació

El sector de les colònies, albergs i empreses relacionades amb el lleure alerta que la crisi sanitària els està provocant caigudes de la facturació de més del 80%. Així ho va assegurar ahir Jordi Reixach, representant del sector, que es va manifestar davant la seu de la Direcció General de Joventut. Un centenar de persones va simular unes colònies al mig del carrer Calàbria, amb lliteres, una cuina i un espai de jocs. Tot plegat, per cridar l'atenció del Departament i reclamar ajuts que els permetin «sobreviure». Després de prop d'una hora d'activitats, cançons i jocs els representants de la Direcció General van decidir rebre'ls en una reunió,en la qual van remarcar que just aquesta setmana s'obriran dues convocatòries d'ajudes per valor de 23 milions d'euros.

«La situació del sector és insostenible»,va lamentar Reixach, que va explicar que ja no només han donat per perduda aquesta temporada sinó que la vinent tampoc es preveu millor. El motiu, segons Reixach, és que moltes escoles i famílies tenen dubtes sobre la seguretat dels protocols i va lamentar que hi ha «una pandèmia de la por».

Davant la situació difícil, el sector reclama ajuts de les administracions per poder tirar endavant. De fet, Reixach va admetre que no han sentit el suport ni de Joventut ni d'Ensenyament i es va queixar que les ajudes que el Govern ja va anunciar només cobreixen les instal·lacions i no les empreses de monitoratge ni les agències. «Estem atrapats en una difícil situació que, sense el suport clar i decidit de les administracions, societat i comunitats educatives, farà desaparèixer milers de llocs de treball i una eina educativa cabdal», van resumir en un manifest conjunt.

Algunes de les demandes que el sector va plantejar ahir als representants de Joventut són ajuts «efectius» a tot el sector, així com campanyes d'incentivació i suport institucional a les colònies. També demanen un paraigües jurídic davant les conseqüències econòmiques de descapitalització davant l'allau de peticions de retornament de bestretes per les cancel·lacions.

Per la seva banda, la directora general de Joventut, Laia Girós, i el director general de l'Agència Catalana de Joventut, Cesc Poch, van remarcar durant la reunió que just aquesta setmana obriran dues línies d'ajuts de 23 milions d'euros en total. Per un costat, el Departament d'Educació destina 20 milions d'euros extraescolars i lleure, amb 5.000 euros per gestor o propietari, mentre que hi haurà un ajut complementari de Treball per a les instal·lacions de lleure, de 3,5 milions d'euros on cada propietari o gestor rebrà per cada casa 5.000 euros i 25 euros per llit que hi hagi a la instal·lació. Tal com van assenyalar els representants de Joventut, a la convocatòria d'activitats extraescolars també s'hi podran acollir les empreses de monitoratge que treballen per a les cases de colònies. «El Govern està compromès, com ho va fer durant l'estiu, a fer possible el lleure en la mesura que la situació epidemiològica ho permeti i a buscar les vies per tal de possibilitar les activitats del lleure tant en l'àmbit escolar com fora», van dir des de Joventut.