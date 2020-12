La Vall d'en Bas carrega contra Olot per no consensuar les variants

L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, va exigir a l'Ajuntament d'Olot «respecte a l'autonomia dels municipis» i «defensar la veritat i els interessos dels veïns» sobre el traçat de les variants. En aquest sentit, Amat creu que és «inadmissible» la falta de diàleg del consistori de la capital de la Garrotxa amb la resta de municipis. Amat va afirmar que comprèn «la necessitat» d'Olot per tenir la nova variant, però no accepta les maneres com està actuant la capital garrotxina. A més, l'alcalde va avisar que l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de la variant d'Olot «ha caducat» i caldrà fer-lo de nou.

Els regidors del govern de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i també els de l'oposició van acordar una declaració institucional carregant contra l'Ajuntament d'Olot per no explicar ni consensuar les al·legacions presentades a l'estudi de la variant d'Olot. L'equip de govern està a mans de la Vall Plural-Acord Municipal, una marca política adscrita a Esquerra Republicana. A l'oposició, hi ha Junts per Catalunya, el mateix partit que ostenta l'alcaldia a Olot.



Actitud «inadmissible»

L'alcalde, Lluís Amat, creu que és «inadmissible» que el consistori de la capital garrotxina hagi optat per tirar pel dret i plantegi canvis en el traçat «incomplint diversos acords» que s'havien fet fa uns anys amb la resta de municipis.

Amat va fer una crida a l'Ajuntament d'Olot per «defensar la veritat i els interessos dels veïns» i també mantenir «el respecte a l'autonomia dels municipis». Fa dues setmanes, el consistori garrotxí anunciava que volia canviar el punt d'inici de la variant d'Olot per tal de no «endarrerir» la seva construcció.

Segons Amat, això incompleix alguns acords signats entre «els 21 municipis de la Garrotxa» el maig de 2016 i també es va acordar amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, en què es fixava el punt d'inici de la variant a la rotonda del polígon de la Serra. A més, en aquests acords també hi havia el compromís de construir al mateix temps les variants d'Olot i de les Preses.

Per això, Amat creu que si ara es modifica el traçat i comencen les obres de la variant d'Olot implicarà «un agreujant als problemes de mobilitat» que ja hi ha al municipi de les Preses, ja que encara no hi haurà la nova carretera construïda.

D'altra banda, en la declaració institucional d'ahir a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas es recorda que l'estudi d'impacte ambiental de la carretera d'Olot «ha caducat». Per això, l'alcalde de la Vall d'en Bas va desmentir que les obres ja podrien començar, perquè caldria «iniciar el procediment corresponent» de nou.

Per tots aquests motius, Lluís Amat va anunciar que presentaran al·legacions al projecte informatiu de la carretera d'Olot per insistir en la necessitat que la variant respecti el traçat acordat, en comptes de l'alternativa plantejada pel govern local d'Olot. «No volíem presentar al·legacions, perquè pensàvem que era el projecte d'Olot», va lamentar l'alcalde de la Vall d'en Bas.

Alentiment de les obres

D'altra banda, el batlle va recordar que el seu consistori ha fet «la feina que li corresponia» tot i no compartir la necessitat de la carretera que projecten al seu municipi. Malgrat tot, Lluís Amat va afirmar que ho ha fet «per responsabilitat». Amb això l'alcalde va voler desmentir algunes acusacions que apuntaven el seu govern municipal com a motiu de l'«alentiment» en les obres de les dues variants projectades.