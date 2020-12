Dos brots a residències de Tossa i Palamós afecten 65 usuaris i treballadors

Un brot de coronavirus al Centre Palamós Gent Gran afecta 47 residents i treballadors del sociosanitari, segons va informar ACN. Els casos es van detectar durant els cribratges periòdics que es fan al centre, gestionat pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). La setmana passada quinze professionals van donar positiu i arran d'això es van fer proves a tots els residents i usuaris, i es van detectar 32 positius més entre els usuaris. D'aquests, més de la meitat (17) són pacients de llarga estada, i els altres es reparteixen entre residents (6) i pacients de mitja estada polivalent (9). Des del SSIBE informen que la majoria dels afectats són asimptomàtics o tenen simptomatologia lleu, i que els casos més greus ho són per patologies prèvies.

Després de detectar el brot de coronavirus, des del SSIBE s'han implantat diverses mesures al centre. D'entrada, s'han suspès les consultes externes. També s'ha tancat temporalment el centre de dia i s'han anul·lat totes les visites als residents. A més, internament, tota la tercera planta del centre s'ha destinat a unitat d'aïllament. Aquí ja s'havien habilitat vint llits per a malalts de coronavirus, que ocupaven la meitat de la planta. I el que s'ha fet ara és estendre-ho a la resta de la instal·lació. En paral·lel, també hi ha pacients a qui se'ls manté aïllats a les habitacions –perquè són contactes de malalts i, tot i que han donat negatiu a la prova, podrien desenvolupar la COVID-19 en els propers dies.

D'altra banda, Salut va detectar un brot de coronavirus en una residència de gent gran a Tossa de Mar que afecta deu residents i vuit treballadors. Tal com va avançar Cadena SER-Girona, aquest dissabte una de les treballadores va donar positiu en un test d'antígens i arran d'aquesta prova es va detectar el brot. De moment, els 18 casos estan estables tot i que es preveu que els contagiats encara podrien créixer perquè no es coneixen tots els resultats de les proves que es van fer dilluns. Hi ha tres residents traslladats a la residència Orpea de Girona.

Situació global a Girona

Respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, els principals indicadors van experimentar un repunt després de dies d'estabilització.

Els positius a la Regió Sanitària de Girona es van pràcticament quadruplicar respecte a dilluns. Seguidament, el risc de rebrot va pujar 20 punts i es va situar en 245, mentre que la setmana del 14 al 20 de novembre era de 323.

La velocitat de propagació del contagi va pujar nou centèsimes fins a 0,87. La taxa de confirmats per PCR és de 126 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 301.

Finalment, es van sumar sis defuncions més i ahir hi havia 242 ingressats, dos més que en el balanç anterior. D'aquests, 44 estan en situació crítica, un menys que dilluns.

Catalunya també frena la millora

D'altra banda, el risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de la pandèmia, que baixava a Catalunya des del 23 d'octubre, va repuntar ahir i va tornar a superar els 200 punts, amb 201, cinc més que dilluns mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) també va créixer fins al 0,84. Segons les dades actualitzades per Salut, el nombre de persones hospitalitzades era ahir de 1.718, un total de 34 menys que dilluns, de les quals 454 es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI), quatre menys que el dia abans.

La mortalitat, que va tenir el seu màxim en aquesta segona onada el passat 5 de novembre, amb 84 morts, segueix descendint i si entre el 7 i el 13 de novembre van morir per coronavirus a Catalunya un total de 462 persones, del 21 al 27 de novembre n'han mort 302.

També segueix disminuint la Incidència Acumulada de casos en els darrers 14 dies (IA14), que ahir era de 259,79, onze casos menys que el dia abans. El percentatge de positivitat de totes les proves fetes, tant PCR com de test d'antígens, va baixar al 4,87%, quan dilluns era del 5,10%.

Per comarques, les que presentaven ahir un pitjor índex EPG són el Pallars Jussà (820), el Solsonès (677), l'Alta Ribagorça (662) i el Pla de l'Urgell (511).

Quant als municipis de més de 20.000 habitants, els que presenten un major risc de rebrot són Mollet de Vallès (673), Martorell (545), Manlleu (533), Santa Perpètua de Mogoda (510), Balaguer (424) i Banyoles (424).

Espanya suma 442 defuncions

Finalment, el Ministeri de Sanitat va registrar ahir 8.257 nous casos positius de coronavirus, fet que deixa la xifra global de contagis des de l'inici de la pandèmia a Espanya en 1.656.444 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, des de dilluns n'hi ha hagut 442, i ahir la xifra total era de 45.511. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 350.319 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.223, xifra superada per Andalusia amb 8.904 i Catalunya amb 7.500. Des del principi de la pandèmia a tot Catalunya hi ha hagut 305.903 casos confirmats de coronavirus, segons el ministeri.